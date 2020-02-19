Операция "Утилизация": медреформа уничтожит 70% больниц в Украине

Украину стремительно покидают врачи, а сами больницы закрываются / rayonka

С утра работаю дежурной по больнице. Со всей страны пишут медики. Просят донести до президента то, что умалчивают его вассалы на местах. Пока Зеленский занят войной и миром по всей стране закрываются больницы. Квалифицированных хирургов и врачей переводят на минималку. А пациентам намекают, что права на лечение у них больше нет.

Простыми словами, в госбюджете-2020 субвенция на медицину областям и городам выделена только на один квартал.

А теперь короткий ликбез для домохозяек Зеленского. Кто не в курсе, система здравоохранения, так же как и армия, по Констиуции является конституционной обязанностью государства, а не местного самоуправления. Поскольку медицина, как и другие защищённые государством сферы жизнедеятельности, финансируются через субвенцию областям и городам. Субвенция включает защищённые статьи, а именно заработную плату, энергоносители, и некоторые виды лекарственных препаратов, согласно перечню МОЗ. В главной смете страны эта субвенция предусмотрена на один квартал, то есть до конца марта.

Читайте такжеОперация "Утилизация": медреформа уничтожит 70% больниц в УкраинеПоэтому всем медучреждениям сообщили, что они будут переведены на систему НСЗУ, то есть все услуги должна оплачивать больницам Служба здоровья. По всей стране в систему втянется около 30 процентов больниц. А все остальные погибнут. Иными словами мало того, что медицина как отрасль была разрушена, а теперь она прекратит своё существование для большей части населения Украины.

Однако Зеленскому и Радцукому это не грозит, поскольку украинская элита давно лечится в Израиле, кстати, как и папа Зеленского из Кривого Рога, где уже закрываются местные больницы. А вчера я узнала, что губернатор Днепропетровской области, бывший герой-любовник программы "Давай поженимся" Александр Бондаренко вообще отказался финансировать экстренную скорую помощь региона. Так и заявил, что ему дешевле оплачивать такси Убер.

Ещё раз.

Губернатор.

Огромной области.

Сказал, что такси дешевле, чем скорая и не оплатил скорые помощи.

Представьте себе уровень дискуссий.