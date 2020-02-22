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35 кругов ада, или Как украинцы получили новый праздник - День мертвого государства

Михаил Подоляк

политтехнолог

22 февраля 2020, 10:10

События в Новых Санжарах вскрыли большую украинскую ложь.

Новые Санжары
Новые Санжары вышли на протест против прибытия украинцев из Уханя

Всего один день понадобился нам, чтобы вычеркнуть себя из цивилизации и совершить потрясающее репутационное самоубийство. Круто. Мы, действительно, чемпионы. И в нас, в наши перспективы, действительно, захотят поверить нормальные страны. Поверить и инвестиционно вложиться (ирония).

А теперь чистая прагматика. Первое: нет у нас никакого реального патриотизма. Вообще. Все это - большая лживая мишура, удачно до сих пор маскировавшая жлобство и мародёрство. Но, с другой стороны, "уханьский самолёт" убойно десакрализовал эти патриотические мифы и пафосных патриотов. Случилось настоящее обнуление. Довольно неожиданно, кстати. Потому что до этого, им многое прощалось. Теперь же только брезгливо на них смотришь.

Читайте такжеНовые Санжары - всеукраинское позорищеВторое: мы, как страна, глобально опозорены своей истерикой и ненавистью к собственным согражданам. Мир увидел это, широко от ужаса раскрыл глаза и по достоинству оценил нашу "терпимость, человеколюбие и толерантность". И да, миру плевать теперь на наши оправдательные сказки, что это чья-то постановка, чей-то ушлый сценарий. Плевать на наши традиционные конспирологии. Просто увидели наше истинное лицо.

Третье: государства, как набора эффективных институтов и менеджеров, нет. Но есть группа трусливых и бездарных ребят, которые тусят, веселятся и самопрезентуются. Пока тихо. Но стоит случиться кризису, они быстро и вонюче обделываются и прячутся по скунсовым норам. Может, ещё раз поговорим о том, что им надо дать время?

Четвёртое: 35 кругов самолёта из Уханя над Украиной в поисках пристанища - это и есть те самые 35 кругов нашего ада. Это и есть приговор фейковой стране. Уже сегодня мы начнём делать вид, что ничего не произошло; заполним свои инфоканалы очередным "бородянским" мусором; опять наснимаем бездарнейших фильмов о собственной крутизне. Но там внутри у нормальных людей будет больно шевелиться червячок презрения к самим себе. А так сильными нациями не становятся.

Читайте такжеСанжарского позора можно было избежатьПятое: мы, наконец, увидели первые предвестники настоящего бунта - массовые беспорядки.

Шестое (и самое важное): частично остановить распад государства можно только жестокими кадровыми решениями. Немедленными увольнениями глав бунтовавших регионов. Немедленным изгнанием министров и обязательной унизительной поркой трусливого премьера Гончарука. 

У нас теперь только один крутой национальный праздник. Навсегда. День коронавируса. День Позора. День мертвого государства. День, когда мы поняли, кто мы есть на самом деле...

Михаил Подоляк Новые Санжары протесты
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