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Чем Украина отличается от России

Борислав Береза

народный депутат Украины VIII созыва

25 февраля 2020, 06:56

Строя независимую Россию, россияне опять построили неоСССР.

Россия, Украина
Украине и России не по пути / lb.ua

Наследники совковой империи зачастую меня спрашивают чем мы гордимся, чего мы добились и что мы строим после Майдана? И чем мы отличаемся от жителей Эрэфии? Постараюсь быть кратким.

Как минимум, мы можем гордится гражданским обществом, на которое в России нет даже намека. Государственная машина в России сильна, мощна, но она построена не на уважении прав и свобод гражданина, на его перемалывание. У нас государственные институции не работают, а власть импотентна. И несмотря на то, что у нас пока слабое государство, но у нас уже есть сильное и местами зрелое гражданское общество. И оно влияет на многие процессы в государстве. Меньше чем хотелось бы, но вода камень точит.

Просто надо осознать и запомнить, что на самом деле у нас с Россией война двух вариантов развития. Двух цивилизаций. Они наследники совковых традиций. Технологическая цивилизация, которая безразлична к гражданским свободам и правам. Они строили и создали государство, которое за счет ущемления прав и свобод получило неограниченный человеческий и финансовый ресурс для достижения целей провластного меньшинства. Свои граждане, для России, - это ресурс, которым можно жертвовать для достижения результата.

Читайте такжеКоронавирус может стать фатальным для РоссииМы выбрали иной путь. Путь культурного духовного развития, при котором государство служит человеку, а не наоборот. Это европейский вариант. И мы пока лишь в начале пути. Мы над этим работаем. Ломаем систему. Но рудименты прошлого так просто не отмирают. Они цепляются за свое место в системе, иногда возраждаются в той или иной форме и сопротивляются в лице тех персоналий, которых мы избираем во власть. Да, мы можем ошибаться. Но ошибившись мы хотим исправить ошибку и жаждем перемен, вместо тяги к застою и неизменности власти, к которой склонны россияне.

Мы пройдем этот путь. И первые шаги мы делаем. Россияне же достаточно прочно застряли в прошлом. Им там комфортно. Они не хотят иного. И не будут стремиться к другому. Эволюционная модель России это не спираль, а закольцованная прямая. Круг. Вот по-этому строя независимую Россию они опять построили неоСССР. И финал этой постройки предсказуем. Я не хочу их оскорбить. Я лишь констатирую факт.

Читайте такжеПри Путине врагами РФ будут все, кто имеет хоть сантиметр границы с РоссиейНам же необходимо строить свое государство. Где уважаемы не только права, свободы и личное мнение, но и незыблемы законы. Государство которое служит интересам граждан, а не финансово-промышленным группам. Где обещания политика это не популизм, а планируемые им действия. Государство которое дорожит своими гражданами, а жизнь гражданина бесценна. Где политик не позволяет себе то, что для многих украинских политиков сегодня норма, но недопустимо для практически любого европейского политика. Государство, которое обслуживает гражданина. Государство-сервис. А гражданин платит налоги и соблюдает законы. Это называется баланс. Именно на таких ценностях мы должны строить Украину. И пусть нас пока не много, но... Дорогу осилит идущий, а мы уже сделали не один шаг.

Именно в этом наше главное отличие и именно за это отдали жизни герои Небесной сотни. Именно за такую Украину сражаются на передовой патриоты с 2014 года. Именно такую Украину боятся осколки януковической власти и не желают олигархи. Потому что им ближе российская модель. Когда они могут пользоваться людьми, а не служат государству и обществу возвеличивая Украину. Украинцы доказали, что могут справится с любым давлением и будут сопротивляться любой попытке насадить диктатуру. Мы вольный народ и ценим свободу! Янукович бежавший в Россию тому пример. Об этом стоит помнить тем, кто сейчас находится у руля государства. И помнить они должны о том, что народ поднявший их на пьедестал в случае необходимости их и сбросит. Это доказано практикой. Судить будем не по обещаниям, а по делам. Это наш путь! Но дела современной власти скорее можно назвать делишками. К сожалению.

Хотелось бы мне, что б власть осознала ответственность и перестала играть в популизм, удовлетворяя инфантилизм общества? Конечно! Хотелось бы мне что б власть изменила свою модель от имитации действий к реальным действиям в интересах Украины? Безусловно! Хочу ли я что б нас перестало штормить и мы бы безостановочно следовали своему вектору развития? Бесспорно! Но верю ли я в то, что власть на это способна сегодня? К моему большому сожалению, но нет! Но и это мы можем исправить. Хотелось бы, что б эволюционным, а не революционным путём. Но тут все зависит от власти и от ее дальнейших планов и действий.

А кратким быть не получилось. Не страшно. Главное,чтобы все остальное получилось.

Борислав Береза Украина
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