Эпидемия туберкулеза и закрытые границы: чем грозит Украине медреформа

Украина в лидерах Европы по заболеваемости туберкулезом / фото: likar.info

Туберкулез – это социальная проблема. И это инфекционное заболевание. Коронавирус нам показал, что значит инфекция, передающаяся воздушно-капельным путем и как к ней готовы даже самые развитые и экономически мощные страны.

В Украине с 1995 года официально установлен факт эпидемии туберкулеза по тем показаниям, которые превышают порог благополучия. Плюс к этому за этот период времени добавилась мощная подпитка в виде ВИЧ-инфекций, которая в связке с туберкулезом только усугубила эту проблему.

Сегодня Украина на 2-м месте в Европе по туберкулезу и на 1-м – по туберкулезу с устойчивыми к противотуберкулезным препаратам формам возбудителя.

И вместо того, чтобы с этим бороться на уровне государства, в Украине еще больше уменьшают финансирование медицины вообще и на борьбу с туберкулезом в частности.

Читайте такжеБедные просто вымрут: почему медреформа - неприкрытый геноцид украинцевУ меня такое ощущение, что в самом министерстве здравоохранения до конца не понимают, что делают. Они не могут объяснить, откуда они взяли цифры, которые нам озвучивают как окончательные и которые выделяет государство на лечение больных туберкулезом - если финансирование было рассчитано по ценам прошлого года, то сегодня многие цены на услуги и медикаменты уже улетели вверх и продолжают дорожать.

Запуск второго этапа т.н. медреформы, который должен стартовать с 1 апреля, якобы начнет не сокращение тубдиспансеров, а, как утверждают в МОЗ, их объединение. Но и это происходит неправильно. Например, Днепр и Днепропетровская область (Кривой Рог, Никополь, Павлоград, Каменское) – центры, где сконцентрирована металлургическая, химическая, горнодобывающая промышленности т. д. На человека оказывается колоссальная экологическая нагрузка, в связи с чем - и немалая заболеваемость туберкулезом.

И поскольку Днепропетровск в советское время был одним из лидеров по заболеваемости туберкулезом (и остается сейчас) уже тогда создавались мощные лечебные базы, работала противотуберкулезная служба и Национальная программа по борьбе с туберкулезом.

Но сегодня ничего этого нет. Уже сегодня второй месяц 2020 года заканчиваем, а Национальную программу до сих пор не утвердили. На уровне Кабмина была принята только Стратегия, в которой не предусмотрены конкретные возможности для финансирования.

Сейчас в тубдиспансерах, как правило, содержатся люди с заразными формами туберкулеза. А врачам говорят, что больных с открытыми формы туберкулеза после прохождения лечения в стационаре и прекращения бактериовыделения, надо отправлять их долечивать домой. Но для этого социальные службы должны нам сказать, есть ли у этого человека дома подходящие для этого условия или есть ли у него вообще дом. Или он, как и многие из наших больных, без определенного места жительства? Так куда его тогда возвращать – в ту социальную среду, где он заболел и где нет никаких условий?

Читайте такжеОперация "Утилизация": медреформа уничтожит 70% больниц в УкраинеСегодня у нас продолжается эпидемия, так как до сих пор остается много больных с открытой формой туберкулеза. И это не все больные, о существовании которых мы знаем и можем как-то контролировать их состояние – у нас порядка 35-40% невыявленных больных, которые находятся в активной фазе заболевания, не лечатся и даже не знают о том, что у них туберкулез. Но они уже начали распространять возбудитель заболевания. И если сегодня всё это не остановить, то закончится это большой бедой. Открывшие для нас безвиз страны завтра закроют свои границы из-за инфекции. Потому что каждый украинец потенциально может везти еще и возбудитель туберкулеза.

Дмитрий Крыжановский, директор Днепропетровского областного коммунального объединения "Фтизиатрия", заслуженный врач Украины, доктор медицинских наук, профессор, специально для Главреда