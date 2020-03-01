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Эрдоган выступил с последним предупреждением для Европы и России

1 марта 2020, 10:13

Если Турция откроет ворота в Старый Свет для мигрантов, Европа просто рухнет.

Эрдоган
Эрдоган / Reuters

Эрдоган выступил с заявлением. Формально оно носило внутренний характер, но фактически он адресовал его Европе и России. Речь в его заявлении касалась беженцев.

Сегодня в Турции уже находится 3,7 млн беженцев, и еще 4 миллиона человек готовы перейти на ее территорпию, причем прямо сейчас у границы скопилось около 1,5 миллиона человек. Турция больше не может принимать всех, а потому будет вынуждена открыть границы с Европой.

Посыл предельно очевиден - европейцев ставят перед фактом: либо они поставят перед Путиным вопрос о прекращении поддержки Асада (по крайнем мере в текущем формате), либо Эрдоган перестанет выполнять все договоренности с Европой и откроет границы для всех, кто захочет туда уйти.

Читайте такжеКак закончится конфликт Турции и РоссииУгроза крайне серьезная - Европа в 15 году уже столкнулась с проблемой одномоментного прибытия на ее территорию сверхнормативного количества беженцев и с огромным трудом справилась с ситуацией. Сейчас Турция может сбросить в Европу в три-четыре раза большее количество, чем тогда, и европейские структуры попросту не выдержат. А в условиях начавшейся эпидемии катастрофа станет тотальной.

Логика Эрдогана вполне прозрачна, свой ход он сделал. Пока в качестве угрозы он выпускает небольшие группы - вчера и сегодня в направлении Европы уже ушло порядка 20 тысяч человек. Технически этот поток можно довести до 50 тысяч в сутки. И тогда Европа просто рухнет.

Требование к Путину, пусть и в завуалированной форме, тоже прозвучало: уведи своих военных на базы и не высовывайся. По-видимому, это требование Эрдоган и будет продвигать европейцам, чтобы они его поддержали.

Читайте такжеВ случае войны с Турцией шансы Кремля практически нулевыеПри этом дела боевиков идут очень даже неплохо. Авиация Турции (причем это беспилотная авиация) и артиллерия нанесла крайне тяжелые потери сирийским военным, вследствие чего потенциал Асада резко просел. Боевикам за сегодня удалось вернуть часть территории, потерянную несколькими днями ранее на юге Идлиба.

Схлопывание группировки Асада во многом определяется тем, что российская авиация почти прекратила поддержку ее действий. Без авиации сирийская армия мало чем отличается по своим возможностям от боевиков, да собственно, она и является уже давно обычной иррегулярной структурой.

Новости Турции новости России новости Европы война в Сирии сирийские беженцы Реджеп Тайип Эрдоган Эль Мюрид
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