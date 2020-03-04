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"Неполноценный" премьер: зачем Зеленскому человек Ахметова во главе Кабмина

Тарас Березовец

политтехнолог, директор компании BertaCommunications, сооснователь Украинского института будущего

4 марта 2020, 10:00

Шмыгаль не будет марионеткой в руках Зеленского. Он, скорее, будет ориентироваться на потребности Ахметова.

Кабмин
По словам Березовца, Шмыгаль станет переходным вариантом на время поиска Зеленским более подходящей кандидатуры на должность премьера / УНИАН

Кабмин на днях получит нового главу. И все идет к тому, что премьер-министра Алексея Гончарука сменит Денис Шмыгаль, который станет исполняющим обязанности премьер-министра Украины.

Вариант с исполняющим обязанности нужен для того, чтобы не назначать полноценного премьер-министра. Ведь и.о. премьера не имеет возможности принимать кадровые решения, подписывать распоряжения, да и вообще, существенно ограничен в полномочиях. В частности, он не может представить на рассмотрение президента глав областных администраций, министров и других. Таким образом, и.о. будет более управляемым и зависимым от действующего президента, то есть от Владимира Зеленского.

Кроме того, когда глава Кабинета министров остается в статусе и.о., это всегда означает ослабление правительства. Это также плохой сигнал для инвесторов и международных партнеров.

Денис Шмыгаль может стать переходным вариантом, потому что у Зеленского на сегодня "кадровый цугцванг", и для назначения полноценного премьера у него нет готовой кандидатуры.

Шмыгаль известен, прежде всего, своей профессиональной биографией: он работал на структуры Рината Ахметова. А альянс Зеленского с этим донецким олигархом уже очевиден. Ахметов всегда выжидает на выборах, никогда явно не поддерживая кого-то из кандидатов, а после выборов всегда приходит к власти и делает "предложение, от которого невозможно отказаться".

Читайте также"Тень Ахметова" без команды: чего ждать от Дениса ШмыгаляВ руках Ахметова есть ресурсы, которые могут быть ценными для Зеленского. Во-первых, речь идет об огромных бюджетообразующих предприятиях. Во-вторых – об огромном влиянии Ахметова на Донбассе, куда бы он хотел вернуться. Ермак уже анонсировал местные выборы в ОРДЛО, которые должны состояться уже осенью этого года. Партия Слуга народа сама не сможет выиграть выборы на этих территориях. Потому Ахметов может оказаться полезен, ведь он – единственная фигура украинской политики, которая не связана с сепаратистами, но имеет серьезную поддержку и реноме в ОРДЛО. Это значит, что он мог бы создать и профинансировать политическую силу – у него достаточно и человеческих, и финансовых ресурсов. И тогда можно будет завести нужную Зеленскому партию в местные советы ОРДЛО.

Кроме того, в руках Рината Ахметова сосредоточены влиятельные медиа-ресурсы, в частности, телеканал "Украина" и "Украина 24". Это единственные каналы, кроме "Интера", которые смотрят в Крыму и на оккупированной части Донбасса. А поскольку конфликт между Зеленским и Коломойским нарастает и возможен разрыв, после которого Зеленский останется без поддержки телеканалов, естественно, ему нужно страховаться, и телеканал "Украина" идеально подходит для нужд Зеленского.

Политическая повестка Дениса Шмыгаля пока что никому не известна. Как политик, он особо не проявил себя, ведь он лишь недолгое время был главой областной администрации. Но, по сути, он является чисто коммерческим менеджером.

Читайте такжеУникальный "козел отпущения": почему Зеленскому пока не стоит увольнять ГончарукаОчевидно, что Шмыгаль не будет марионеткой в руках Зеленского, а, скорее, будет ориентироваться на потребности Рината Ахметова. Но это при условии договора Зеленского и Ахметова…

Денис Шмыгаль будет техническим премьером, который едва ли перерастет в полноценного. Его задача – пересидеть тот период, пока не будет найден полноценный премьер-министр. Если Гончарук продержался на своей должности полгода, то не исключаю, что Шмыгаль покинет этот пост через два-три месяца. Все будет зависеть от того, как договорятся Зеленский и Ахметов.

Однако не исключено, что и следующий премьер после Шмыгаля будет креатурой Ахметова, но более полноценной. Возможно, это будет Тигипко. Не зря сейчас Конституционный суд рассматривает вопрос незаконности закона о люстрации, что может открыть дорогу таким фигурам, как Тигипко. И вот тогда на должность премьера вполне может прийти кто-то из старых.

Тарас Березовец, политтехнолог, директор компании BertaCommunication, сооснователь Украинского института будущего, специально для Главреда  

Тарас Березовец Денис Шмыгаль Алексей Гончарук Владимир Зеленский Ринат Ахметов Кабмин Кабинет Министров правительство
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