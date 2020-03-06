Что бы не делал Зеленский, он все равно идет в политический тупик

Нынешнему Кабмину Шмыгаля вряд ли будут доверять больше, чем предшественникам / УНИАН

За большинство министров голосовали "пакетом" прежде всего потому, что этот состав правительства формировался "с колес" в максимально сжатые сроки. Некоторые кандидаты в министры даже не знали, что их внесли в шорт-лист списка кандидатов и не знали, что вокруг их должностей ведутся консультации.

Представления по министрам обороны и иностранных дел всегда голосуются отдельно, так как их, согласно Конституции, в Раду вносит президент. И за них чаще всего должны голосовать без каких-либо проблем, так как это конституционные полномочия.

Ну и еще одна причина пакетного голосования в том, что в этом правительстве достаточно контраверсийных и спорных министров – как тех, кто ранее уже был во власти или тех, кто имеет неоднозначную репутацию. Например, тот же Арсен Аваков, против кого выступает значительная часть депутатов, в том числе, и из числа монокоалиции. Да и, помимо этого, за каждого министра по отдельности набрать голоса гораздо труднее.

Читайте такжеФестиваль дилетантизма: почему Шмыгаля выгонят так же быстро, как и ГончарукаТакой Кабмин плох тем, что общество и депутаты даже не имели возможности изучить этих кандидатов. Не было никакой программы действий – перед тем, как правительство назначают, то оно должно показать хотя бы какой-то проект того, что они собираются делать. Тут этого не было – хоть и были выступления с места перед назначением, этого все равно мало.

Сейчас усиленно ищут кандидатов на оставшиеся министерства. Потому что выход Бородянского, Оржеля и Милованова не входил в планы "слуг". Но вопрос в том, что кадров для этого почти нет. Опять-таки, если говорить об уровне доверия, то вряд ли он будет выше, чем у предыдущего правительства Гончарука.

Запущен необратимый процесс к кризису легитимности правительства как института и самого парламента. Чтобы не делал Зеленский, он все равно будет идти в этот политический тупик. И выход из него один – полный роспуск парламента и перезагрузка власти. Нынешняя полумера не будет иметь стратегического успеха, разве что тактический - и в политических кругах это уже осознают.

Анатолий Октисюк, политический эксперт аналитического центра DemocracyHouse, специально для Главреда