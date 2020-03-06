Украинцам пора оставить надежды и готовиться к жизни после коллапса

Экс-премьер Гончарук и его самокат / скриншот видео

Главный итог реформ Порошенко-соросят - окончательная разрушение ценности госслужбы. Судорожные попытки Зеленского найти хоть каких-то министров в новое правительство - апофеоз этого демонтажа государственного управления.

Профессионалы в массе своей уже не хотят связываться с этой жижей, которую по инерции называют государством. Не хотят идти на смешные зарплаты, из-за которых вся жизнь оказывается под микроскопом. При том, что влияние олигархов никуда не исчезло и тебя в любой момент могут начать поливать грязью со всех медийных стволов.

Короче говоря, олигархи так увлеклись разборками, что пропустили тот момент, когда бестолковые соросята запустили под маской борьбы с коррупцией вирус разложения государства путём дробления его институтов ни за что не отвечая.

Читайте такжеУкраинская политика превратилась в "Свадьбу в Малиновке"В итоге мы получили импотенцию в условиях новой волны мирового кризиса. Зеленский упустил время для реформ, которые бы увеличили эффективность госинститутов, потому что не имел понимания приоритетов. Потому сделал ставку на "своих" и рекомендованных кредиторами соросят, не на профи. Теперь, когда особенно нужны профи, они не хотят участвовать в цирке. Например, к вам подходит губернатор и говорит: "Помогите со стратегией развития области, но денег нет".

А вы думаете:

а) Сколько ты продержишься;

б) зачем мне тратить своё время, когда вы назначаете себе гигантские премии, распиливаете бабло на дурацкие проекты вроде вещания на ОРДЛО, а я должен помогать государству, которое щемит нас налогами, ограничениями и гуманитарным идиотизмом. Нет уж, выбрали курс на дно, туда и идите.

Уже нет смысла рассуждать о будущем Зеленского и такой Украины. Его нет.

Лучше тщательно готовиться к жизни после коллапса. Вот где откроются гигантские возможности. Потому я вообще практически не следил за отставками. Это пляски теней угасающего костра.