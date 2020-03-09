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Есть ли шанс у Зеленского спасти Украину после набега "соросятни"

Виктор Суслов

Заслуженный экономист Украины, экс-министр экономики Украины

9 марта 2020, 06:54

Сохранение политики Гончарука новым Кабмином обрекает страну на неизбежной дефолт.

Денис Шмыгаль
Денис Шмыгаль, новый премьер Украины / УНИАН

Смена правительства Гончарука на команду Дениса Шмыгаля произошла не вовремя – стоило выждать, пока определится ситуация с коронавирусом – не столько с самой болезнью, сколько с её экономическими последствиями. Теперь же новое правительство попадет под удар внешнеэкономической турбулентности и также быстро начнет терять рейтинги - спад мировой торговли из-за эпидемии нанесет большой ущерб и украинской экономике.

Что же до нового состава правительства, то он не внушает особого доверия и надежд.

Премьер Шмыгаль – мобильный человек, сменивший 17 мест работы за 20 с небольшим лет. Какого-то серьезного политического бекграунда и больших достижений в прошлом за ним не числится. Предполагать, что он – сильный макроэкономист, также оснований нет. А ведь глубокое понимание макроэкономики – это основа государственного управления.

Однако я приветствую назначение Игоря Уманского министром финансов. Это профессионал, проработавший в министерстве всю жизнь, он хорошо знает систему Минфина, особенно все, что связано с бюджетом. Потому он может быть достаточно эффективен в экономическом блоке. Но при одном условии: если ему удастся скоординировать свою политику с Национальным банком. В чем я, честно говоря, сомневаюсь. Думаю, в ближайшие дни начнется конфликт между министром финансов и руководством НБУ, если его не поменяют. Думаю, у Уманского будут сложные отношения и со Шмыгалем, и со многими другими членами Кабмина - по целому ряду заявлений новых министров мы видим много идей, как больше расходовать, но мало идей, как больше зарабатывать денег. Утряска фискальной политики будет сложной задачей на данном этапе.

Зеленский имеет право идти на такие решительные меры, как смена правительства. И каждый раз он ставит на кон свой рейтинг и свое будущее. Как в известном анекдоте, Зеленский сейчас "открыл второй конверт". В сложившейся после выборов системе власти Зеленский несет личную ответственность за работу каждого состава правительства и за работу каждого отдельного министра. И каждая новая ошибка в кадровых назначениях будет убивать его рейтинги.

Для него наступает решающий момент: если вновь были допущены кадровые ошибки, то ответственность на президента ляжет в полной мере.

Если правительство Шмыгаля будет продолжать политику правительства Гончарука, ситуация в украинской экономике будет только ухудшаться. Уже сейчас не выполняется госбюджет, и уже наступил бюджетный кризис, который и должен был наступить при такой политике! Сейчас кризис усиливается - бюджет не выполняется ежемесячно, и объем невыполнения значительный. Продолжение прежней политики будет вести к наращиванию всех этих проблем.

А продолжение строительства пирамиды ОВГЗ вообще грозит катастрофой.  Политика Гончарука по колоссальному наращиванию под высокие проценты займов через облигации внутреннего госзайма была торговлей будущим страны. Мы заняли так в течение года более 5 миллиардов долларов! Сохранение такой политики – это путь к неизбежному дефолту.

Если команда правительства Гончарука была, в основном, командой типичных компрадоров, "соросят", действовавших в интересах западных доноров, то новую команду еще предстоит понять. Много говорят, что теперь ограничивается влияние не только Сороса, но и Коломойского. Ожидают рост влияния Ахметова и более тесного с ним сотрудничества, т.к. Шмыгаль занимал высокие должности в холдинге Ахметова. Могу отметить только то, что команда Ахметова достаточно сильная, а, кроме того, ставка на национальный, украинский капитал, а не на обеспечение интересов транснациональных корпораций станет в какой-то мере переломной. Даже если правительство будет выражать только интересы крупного украинского капитала, это все равно будет лучше разрушительной работы "соросятни".

Виктор Суслов, Заслуженный экономист Украины, экс-министр экономики Украины, специально для Главреда

Виктор Суслов новости Украины Алексей Гончарук Денис Шмыгаль
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