Госдума поставила Путина в стойло

Владимир Путин / Reuters

Валентина Терешкова предложила не играть в бирюльки, а просто отменить все ограничения на сроки пребывания на посту президента. Госдума проработала крайне ударно - два предложения, которые фактически ставят перед властью вопрос ребром. Хотя есть некоторая проблема.

Смысл госпереворота заключался не в продлении полномочий Путина - это можно было бы сделать и без всей этой ахинеи с массой поправок. Можно было вполне рутинно по просьбам трудящихся снизойти до их мольб и благосклонно кивнуть. Смысл в зачистке номенклатуры, а это можно сделать только через структурные реформы. Просто пересаживать с одного кресла в другое уже не работает. Поэтому и возник Госсовет вместе с Совбезом, как органы контроля и надзора, перехватывающие полномочия у остальных ветвей, а во всех структурах нынешней власти должны будут произойти структурные, а местами - и системные - изменения.

Понятно, что далеко не всей номенклатуре такая ситуация нравится, так как под нож могут попасть многие: рентные угодья сокращаются, стада едоков нужно приводить в соответствие с истощившимися кормовыми угодьями.

Читайте такжеВолодьку на царство: обнуление сроков даст Путину возможность править пожизненноВ этом плане предложение Терешковой - оно как раз в интересах той части воровских сообществ, которые опасаются за свое будущее в новом светлом будущем. А потому смысл предложения сводится к тому, чтобы фактически оставить все как есть, Путина - на новый срок, а лучше - на два, а все нововведенные структуры оставить чистой декорацией и новой номенклатурной синекурой, куда можно ссылать уставших от государственных обязанностей избранников и руководителей.

Госдума приняла предложение Терешковой. Фактически госпереворот Путина захлебнулся в номенклатурном болоте. И всё останется как прежде. Тонуть - так всем вместе.

Похоже, что первоначальный сценарий госпереворота сломался. Всё свернуло на банальное продление полномочий, что совершенно не требовало всего вот этого.

Решили использовать поправки в конституцию как предлог обнуления, хотя после путча Ельцина и принятия нынешней конституции КС уже выносил решение, что никакого обнуления быть не может. Но для хорошего человека всегда можно перерешать. Какая такая конституция, вы о чем. Вытереть ноги о неё или ранее принятое решение - да не вопрос.

Не выходит у гаранта сломать систему. Номенклатура не сдалась. Слабоват оказался Отец нации. Он могуч только в телевизоре и в умильных славословиях холуёв. В реальности как ничего из себя не представлял, так и остался никем.

Это, кстати, ответ: будут ли реформы. Не будут. Будем стабильно тонуть все вместе. Мандат у Путина жёстко ограничен и любые попытки выйти за флажки будут пресекаться, как и нынешняя попытка.