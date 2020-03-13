Украинцам нужно срочно готовиться к кризису

Украину скоро накроет кризис / Фото pixabay.com

Премьер Денис Шмыгаль объявил, что Украина вошла в кризис. Это политическое заявление. Кризис пока что не наступил. Но он, судя по всему, наступит – поэтому сейчас самое время готовить Украину к будущим потрясениям.

Почему кризис не наступил?

Потому что кризис – это снежный ком. Это когда валится финансовый сектор (банки, страховые, фондовый рынок, валютный рынок и рынок производных финансовых инструментов), увлекая за собой реальный сектор (промышленность, туризм, сектор услуг, торговлю и прочее). А реальный сектор валится, увлекая за собой финансовый сектор. Пока что этой связки нет – есть отдельно проблемы в финансовом секторе, а есть в реальном. Но скоро, очень вероятно, между ними возникнет связка. И тогда начнется реальный кризис.

Почему мы говорим, что будет кризис?

Читайте такжеВсе плохо, но еще не катастрофа: почему валится гривна, и чего ждать дальшеЭто больше традиция и предостережения. Традиция уже давно упакована в так называемую волновую теорию. В экономических ВУЗах ее иногда проходят под кодовым названием "волны Кондратьева". Если кратко, то кризисы – явление неизбежное. В последние десятилетия они происходят примерно раз в 10-11 лет. Вот и сейчас пришло время после кризиса 2008-2009.

О том, что в 2020 должен наступить кризис, говорят уже пару лет. С тех пор ищут повод сказать – вот откуда! Самые суеверные указывают, что 2020 – високосный год)) Другие ищут ответ в цифрах. В частности, вчера отметили окончание 11-летнего (!) "бычьего" (растущего) тренда на фондовом рынке США. Теперь, похоже, в дело вступают "медведи" – торговцы, зарабатывающие на падении. Чтобы запомнить, какой тренд "бычий", а какой "медвежий" – запомните: бык бьет рогами снизу вверх, а медведь лапой сверху вниз.

Этот кризис из-за коронавируса?

Нет и да. Нет потому, что предпосылки для кризиса накопились раньше, еще до коронавируса. Причина всегда в нарушении баланса. В 2000 надулся "пузырь" дот.комов, к 2008 сформировался "навес" субстандартных ипотечных кредитов в США. В наши дни, очень похоже, некто сознательно бьет по Китаю и Европе, которые слишком уж сильны.

Но предпосылки – одно, а кризис – другое. Это как гнойник и его рассечение. Главный провокатор возможного кризиса – это коронавирус.

Я искренне считаю, что нынешний кризис – это рукотворное явление. Его создали через информационный рынок. Сегодня информация правит миром, и именно медиа создали монстра из коронавируса. Вдумайтесь. Цифры, конечно, серьезны. Но вовсе не так серьезны, как распространение того же ВИЧ или гепатита С. От обычного гриппа умирает, думаю, не меньше людей, чем от штамма коронавируса. Но именно коронавирус подхватили на флаг СМИ и создали из него настоящую истерику.

Истерика сработала совершенно точно. Она начала разрушать экономические связи между регионами и странами. Этот кризис – КРИЗИС РАЗРУШЕННЫХ СВЯЗЕЙ. Возможно, удар будет нанесен по глобализации. Возможно, произойдет перераспределение глобальных сфер влияния. Безумно интересно.

Каковы предпосылки кризиса?

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Сокращение авиаперевозок. Например, Люфтганза отменила 23000 (!) полетов в апреле. А целом – планирует сократить полеты на 50%!

Накануне многие государства отменили или ограничили рейсы в Италию. А Израиль и Штаты сами отказывают людям во въезде без карантина. Угадайте, как это отразится на перелетах.

Почему авиаперевозки – это возможный источник кризиса? Авиакомпании – это высокотехнологичный сектор с высокой концентрацией капитала. Самолеты очень дорогие, они должны быть постоянно в воздухе. Они должны работать, чтобы окупать затраты. Простой самолетов – это удар по закупкам топлива, по закупкам услуг аэропортов и хэндлинговых компаний. Это удар по лизинговому бизнесу, потому что самолеты не покупают, а берут в лизинг – аналог кредита. Если слишком долго не платить лизинговые платежи, возникнут проблемы у лизинговых компаний, которые используют кредиты банков. А если начнутся проблемы у банков – это уже проблема. Украина очень хорошо знает, чем это заканчивается.

Следующий пострадавший сектор – это туризм. Туризм – это важнейший сектор во многих странах. Например, в Италии, Франции, Голландии, Великобритании за счет туризма живут города. Это гостиницы, магазины, музеи и все прочее. Это миллионы людей, которые останутся без доходов и потенциально – без работы. Так что чем дольше коронавирус – тем большую опасность испытывает сектор туризма.

Фондовые рынки. Цена акций – это не просто так спекулятивный показатель. На него завязаны многие вещи. Совокупная цена акций компании дает такой показатель, как ее капитализация. Чем выше капитализация, тем больше кредитов может привлечь компания. Так вот, если снижается капитализация, часть кредитов придется погасить или дать дополнительный залог. Это значит, что вырастет процент по облигациям. А все это – дополнительные расходы, которые лягут на компании. Не все сумеют справиться с новой нагрузкой. Опять же, если истерика вокруг коронавируса продлится долго – будут проблемы. Обязательно.

Читайте такжеКоронавирус и мировой кризис разрушат УкраинуНаконец, Китай. За январь и февраль оборот внешней торговли Китая сократился на 11%. А экспорт – на 17%. Учитывая, что Китай – это более 20% мировой экономики, просадка очень серьезная. Все банально – из-за вируса в Китае перестали закупать товары. Если история продлится долго, будет проблема у всего мира. На примере Украины – у нас вся торговля завязана на китайские товары. Упадет торговля – посыпятся доходы миллионов людей, которые живут с торговли. Это и есть кризис. Пока что это проблемы временные. Наоборот, сейчас на фоне дорожающего доллара доходы торговли даже могут вырасти. Но если история затянется – будут проблемы.

Готова ли Украина к кризису?

Как всегда, нет. У нас и без мирового кризиса начались сильные проблемы. Экономика только начала отходить после войны 2014 года, потери Донбасса и "банкопада" имени Гонтаревой. Но ее принялись придушивать Нацбанк и правительство. В итоге, началась рецессия еще при "соросятах".

Экономика не готова к кризису. Традиционно, самые важные изменения не произошли. Теневой сектор, тотальная бедность, коррупция – все звенья одной цепи. Олигархи по-прежнему рулят страной. Сейчас если наступит кризис, никто и ничего тем более делать не будет. Так что лучше подготовьтесь заранее.

С другой стороны, мы всегда готовы к кризису за счет "теневого сектора". Экономика выживет за счет кэша и не вполне законных механизмов. Но пенсионеров – жаль. Поддержите своих родителей, им сейчас очень нужно.

Если трезво, конечно, Украине нужно использовать любые возможности, чтобы выйти из кризиса на коне. Возможно, даже продажу земли. Другое дело, как это сделать так, чтобы после кризиса не кусать локти? Тут нужно думать и делать.

В целом, кризис – это хорошо. Мир меняется через кризисы. Во время кризиса массово отмирает старое и нежизнеспособное, в том числе нежизнеспособные модели нашего поведения. Вместо них приходят какие-то новые тенденции. Будьте готовы встать в авангарде человечества. Ищите свое место – и все получится.