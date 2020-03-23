Коронавирусное цунами: в ближайшее время мы все будем страдать

Эпидемия коронавируса отразится на каждом / УНИАН

У простых украинцев есть выбор - действовать как весь мир, или изобретать велосипед, заболеть, заразить сотни людей, быть сожженным на костре, запуганными соотечественникам, фанатами битв экстрасенсов, заговоров, сглазов и прочей архаичной магии. Такова реальность.

Мы 29 лет все время изобретали какой-то украинский велосипед, чья уникальность должна была нас привезти в рай. Однако, спустя 29 лет мы входим в бурю слабыми, испуганными и неуверенными. Это означает, что наша модель социальных отношений была неправильной. Наши приоритеты были неправильными. Потому все это нужно откинуть, если мы хотим выжить как общность под названием "Украина".

В ближайшие месяцы, а может и годы, мы все будем страдать. Кто-то умрет. Многие переболеют вирусом. Государство будет балансировать на грани коллапса, а может и войдёт в него. Так будет в десятках стран мира. Никто не выбирает эту судьбу. Никто ведь не хочет страдать. Но есть обстоятельства выше человека. И единственное , что может человек - принять это вызов и действовать по обстоятельствам, чтобы улучшить свои шансы.

Читайте такжеКарантин в Украине грозит закончиться погромамиКогда идёт цунами, то кто-то плывёт ему навстречу, зная, что в открытом море больше шансов уцелеть. Это страшно, но это наиболее эффективно. Кто-то цепенеет, как тот человек на пляже в 2004 году, который стоит один перед огромной волной. Он принял свою судьбу и даже не пытается спастись.Кто-то бежит прочь от волны, на высоты.

Осознание ситуации определяет действия. Действия повышают вероятность благополучной развязки. Бездействие усугубляет все. Украина бездействовала слишком много - 29 лет, потому ее шансы невелики, если она будет предпочитать страусиную логику.

Это шанс для Украины скинуть балласт, что не давал взлететь. Пришло время, когда возможно все. И нужно избавляться от норм, людей и всего, что не позволяет выплыть в этому цунами. Это банальные слова, но мы ведь были даже неспособны признать банальные развалины и разруху, что вокруг нас. Замки на песке в головах. И проблемы в головах. Очищение десятков миллионов голов - открывает путь к подлинным изменениям. Тогда и катастрофы не произойдёт.