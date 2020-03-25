Украинский карантин - это карго-культ из говна и палок

Карантин в Украине - просто имитация западных мер / УНИАН

Даже не мутируя, в каждой стране коронавирус приобретает национальность. Народ можно узнать по тому, как он реагирует на пандемию, какие меры принимает. Интересный опыт, позволяющий подтвердить или опровергнуть другие наблюдения.

Украина легко распознается по двум непременным признакам - склонность к имитациям и тоталитаризму, как единственному известному здесь даже не способу решения проблем - а способу мышления.

Карантин в Украине - классическая имитация полезной деятельности. Во-первых, из-за неспособности его организовать, это и не карантин вовсе, а декларация и показуха. Во-вторых, под большим вопросом смысл карантина, даже если бы он получался.

Развитые страны уже объяснили почему карантинят, зачем идут на колоссальные экономические потери - они признали, что заболеют все, коллективный иммунитет необходим, а карантин не предотвратит заражение почти каждого, и просто растянет пандемию хотя бы на несколько месяцев, чтобы не перегружать систему здравоохранения.

Логично? Конечно.

"Мы потеряем кучу денег и экономика просядет, зато спасем вон ту бабушку и вон того дедушку. Миллионы ваших бабушек, дедушек и ослабленных болезнями. Если не для этого, то зачем существует наше государство?"

Примерно так мыслят в развитых странах, и они совершенно правы.

Но в Украине системы здравоохранения нет - перегружать нечего. С еще сохранившимися инфекционными отделениями и ничтожным количеством аппаратов ИВЛ страна придется тянуть время, сидя на карантине лет 20, что означает голодную смерть и коллапс экономики.

Читайте такжеПодкравшийся пи*дец, или Как внезапно сбылась мечта миллионов украинцевЭто простая арифметика. Несколько сотен аппаратов в Украине - и несколько десятков тысяч аппаратов в Германии (где их, к тому же, спешно штампуют каждый день). Берите калькулятор, отнимайте от населения страны проценты тех, кому, скорее всего, понадобится вентиляция легких - а потом делите на количество доступных аппаратов и врачей.

Государство не в состоянии дать ответ на простой вопрос - что произойдет когда через три недели или три месяца карантин закончится, а переставшие карантинить люди будут заражены? Государство за 3 месяца организует новые больницы, достаточное количество аппаратов ИВЛ и вернет из той же Германии бежавших от нищеты украинских врачей? Или предложит всей стране карантинить два года, до создания вакцины? Под чутким контролем аваковской опричнины. Получая продуктовые пайки по карточкам.

Простые вопросы. Очевидные.

"Быстро всем на карантин! - кричит украинская власть. - Введем режим ЧС. Кто не подчинится - будем бить. Сделаем блокпосты, выведем на улицы полицию и муниципальные варты. Проконтролируем! Если не для этого, то зачем тогда существует наше государство? Сидеть тихо, иначе умрете от вируса!"

- Позвольте, но что будет после карантина? - подают голос антисоциальные элементы, сомневающиеся в мудрости правительства. - У вас есть план? После карантина мы не умрем?

- Хм... А не агент ли ты Кремля, сеющий панику в трудное для родины время?

Заболеют, как известно, все - но в Украине только природа будет решать кому жить, а кому умирать. За исключением микроскопического меньшинства, которое получит доступ к реальной медпомощи и аппаратам ИВЛ. Причем, аппараты эти сейчас в цене - достаточно желающих поставить их у себя в гараже, так, на всякий случай. И даже готовых за это хорошо заплатить нашим самым честным в мире главврачам и чиновникам от медицины.

Поэтому, когда вам говорят даже о тех жалких нескольких сотнях аппаратов - это всегда, мягко говоря, преувеличение. Вспомните сколько новых украинских танков поступило в ВСУ за последние 6 лет. Вспомнили? В общем, закатайте губу.

Вы ведь знаете что увидите, когда без денег приедете лечиться в украинскую больницу от коронавируса (очень часто - за 100-200 км от вашего дома). Вы увидите престарелую врачиху, которая ходячих отправит болеть домой, а неходячим в лучшем случае даст койку, чтобы на ней лежать до смерти или выздоровления. Лечение будет заключаться в том, что вашу смерть занесут в графу "пневмония", чтобы не портить статистику. Ну а если выздоровел - сам виноват, тут украинская медицина бессильна.

Правда, вас могут вообще не пустить в больницу, как это уже происходит в Запорожье. Ведь больным не место в больнице, если вы еще не поняли.

Сидящие сейчас на карантине потом неизбежно заболеют. И, в случае осложнений, все равно не получат полноценного лечения. Правда, некоторые перед смертью отдохнут - во всем нужно видеть позитив.

Если украинский карантин не может иметь значения для спасения жизней, а лишь ненадолго отодвигает смерть тех, кто всё равно умрет - значит люди самоизолировались лишь для того, чтобы не перегружать похоронный бизнес.

А для этого вас убедили, что самоизоляция в Украине имеет такое же значение для общества, как и самоизоляция в Италии или Германии.

Вы забыли, дорогие сограждане, что мы племя в набедренных повязках, которое 28 лет строило храмы своим шаманам, а не больницы. Можно соорудить из говна и палок модель самолета, ожидая, что прилетит настоящий самолет и привезет для всех аппараты ИВЛ - но этого не случится. Даже если просидеть на карантине до старости.

Украинский карантин - это и есть такая, основанная на вере, имитация из говна и палок. Карго-культ.

Читайте такжеКарантин в Украине грозит закончиться погромамиНо я понимаю зачем власть в Украине вводит карантин и режим чрезвычайной ситуации. Они знают о холерных бунтах и осознают, что народ за 200 лет не изменился - при виде трупов и неработающей (несуществующей) системы здравоохранения люди, вполне вероятно, начнут бунтовать. Причем, дико и безобразно - от страха убивая и круша все на своем пути. Легкую прелюдию с побиванием автобусов камнями вы видели в Новых Санжарах.

Поэтому, да - ради сохранения своей власти главнюки должны заранее изолировать и запугать население. Тоже абсолютно логично.

Получается, вы изолировались и самоизолировались, преследуя две благородные цели - спасаете от перенапряжения кладбищенскую мафию и помогаете примитивным главнюкам, лишившим вас системы здравоохранения, оставаться у власти, чтобы они могли в том числе контролировать равномерное умирание населения.

Ради этого стоит терять работу и бизнес, становиться нищими и лишенными основных прав под предлогом карантина. Ради этого стоит платить дань ментам на расплодившихся по стране блокпостах. Ради этого стоит забыть о защите своих прав и свобод, повинуясь страху и такой сладостной мечте о твердой руке, которая наведет порядок, накажет виновных и спасет всех.

Других целей у карантина в Украине я не вижу. Если вы вдруг узрели - просветите.

Разумным был бы лишь добровольный карантин для пожилых и ослабленных, чтобы страна общими усилиями обеспечила самых уязвимых всем необходимым до появления вакцины. Так можно попытаться минимизировать потери в условиях отсутствия общественного здравоохранения. Но разум - это не про Украину.

Да, коронавирус в каждой стране приобретает национальность, в широком понимании этого слова. Мало где доходит до такого безумия и разгула полицейщины, как в Украине. По сути, в стране установилась коронакратия - вирус стал божеством, в жертву которому готовы принести всё, существованием которого готовы оправдать любое преступление. Божество, забирающее у меньшинства жизни, а у большинства - будущее. Верховный жрец Аваков без колебаний вырвет сердца неугодных или просто невезучих, а толпа будет ему рукоплескать, закрывая глаза на то, что громкие жертвоприношения почему-то не помогают.

В какой еще европейской стране, во время эпидемии менты укрепляют свои ряды уголовниками и неонацистами из всяких там муниципальных варт, чтобы эффективнее подавлять и терроризировать население? Где еще избивают пассажиров автобусов, из-за тупейших и незаконных распоряжений? Где еще президент на всю страну призывает брать пример с тоталитарных режимов и объявляет свободу источником опасности? Нет, в европейских странах такое невозможно.

Но это реальность там, где воцарился коронавирус украиникус.

Андрей Шокотко (Pauluskp), блогер, для Архив журналиста