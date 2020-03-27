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Пришло время взять чиновников за задницу

Вячеслав Чечило

Журналист

27 марта 2020, 10:31

Пора спросить у властьимущих – а где же наши общие деньги?

больница, Украина
Украинцы спасают медицину сами / facebook.com/reutski

Вы заплатили сантехнику за замену унитаза. Но он, взяв деньги, просто уехал на теплое море и постит оттуда свои пьяные фоточки.

Ваши действия? Ну конечно же вы едете в Эпицентр, покупаете унитаз, меняете его самостоятельно и пишете длинные посты в ФБ про то, что в трудную минуту важно брать инициативу в свои руки.

Дикость? Но это именно то, что сейчас в ситуации с коронавирусом делает наше "гражданское общество". Масса людей призывают покупать в больницы маски, халаты, антисептики, аппараты ИВЛ. Некоторые даже это делают. Как они это делали в 2014 году, покупая для армии бронежилеты и тепловизоры.

Молодцы, слов нет. Но, может, уже пора, наконец, вместо этого спросить у чиновников – а где же, млядь, наши общие деньги?Читайте такжеБыл дефицит касок, а стал дефицит масок: как в Украине повторяется 2014 год

Почему их хватает на оборудование элитных палат, но не хватает на районные больницы?

Почему бюджета всегда хватает на мовных инспекторов, но никогда не хватает на учителей?

Почему в стране больше чиновничьих элитных авто, чем аппаратов ИВЛ?

Потому что если мы не спрашиваем, то зачем чиновникам поднимать задницу и начинать, наконец, что-то делать не только для себя? Пусть лохи и дальше покупают всё за свои деньги, тем более если они этим так страшно гордятся.

Вячеслав Чечило коронавирус
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