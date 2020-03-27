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Мрачное пророчество о ближайшем будущем Украины

Михаил Чаплыга

политолог

27 марта 2020, 13:00

Стране грозит "расшивание" по линии Керзона на несколько частей.

коронавирус,Украина
Коронавирус может стать черным лебедем Украины / УНИАН

К середине мая закончится подушка у малого и микробизнеса, а также у простых потребителей и покупательская способность упадет в ноль.

80% наших самозанятых это сфера услуг. Они падут первыми. Падут на плечи государства, которое к тому моменту уже не сможет даже пенсов содержать. И с середины мая мы получим первую волну кризиса. Социально-экономическую. Яркую, бурную, но неопасную. Потом будет откат до конца сентября и аккурат перед выплатой третьей части долга (равной первой части в 5 с половиной ярдов баксов) мы получим вторую волну.

Это будет политический кризис. Кризис легитимности властей всех уровней.

А в ноябре наступит третья и финальная волна - Кризис Государственности.

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И страну разошьют по линии Керзона.

Запад отошьют или он отошьется сам. И после отрезания источника "ура-патриотизма" (а на самом деле хуторянства и ограниченности) потребуется не более 2 дней чтобы:

  • переобилетить (переключить на новые финансовые подсосы) лидеров "патриотизма", а оставшиеся (нескурвленные и неспитые) лидеры будут зачищены - их не более 100 на оставшуюся часть;
  • присоединить ОРДЛО;

УНР возродится в виде оставшейся части и будет она под геополитическим контролем РФ и многие будут за. ЗУНР станет мрачным болотом. Нет, там не будет рая ЕС, там будет ОРДЛО. Трудовая миграция будет остановлена, ни науки ни производства ни СХ там нет. Вместо еврорая - ЗУНР станет клоакой а-ля Приднестровье. Никто менять границ 45-го не будет. Пролетят те, кто мечтал вложить на "западной" типо инвестиции в будущее ЕС, все пойдет по воде.

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В период с ноября до февраля следующего года снова откроется последнее окно для тех, кто захочет убежать с капиталом и семьей. Потом будет УРСР. Со всеми и плюсами и минусами.

Так закончится попытка натянуть "галычанство" на глобус Украины. Закончится уже при любых раскладах. Хреново в перспективе для ЗУНР и с возможной перспективой для УНР.

0.0001% тех, кто попытается остановить Пророчество - могут это сделать... и они могут стать настоящими Черными Лебедями. И я желаю им легкого полета.

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