Почему Украине необходим жесткий карантин

Коронавирус / УНИАН

Беда. Даже среди моих близких знакомых полно тех кто по-прежнему легкомысленно относятся к проблеме вируса, и критикуют карантин за избыточность ограничительных мер.

Больше того, многие по-прежнему позволяют себе мыслить в логике - "обычный грипп". То, что это явление массовое, подтверждает социология свидетельствующая о большой доле наших сограждан оценивающих ситуацию так же легкомысленно.

Задам этим скептикам несколько вопросов.

Вы верите, что во всем мире все врачи, эпидемиологи, вирусологи, анестезиологи, судмедэксперты, академики и профессора, студенты и интерны, врачи бригад скорой помощи и домашние доктора и тд., сошли с ума и уверовали в опасность "обычного гриппа", а на это нет никаких причин?

Читайте такжеМаски в Украине стали новой разновидностью наркотыВы верите, что они не сошли с ума, не стали идиотами вдруг все разом, а они все знают и молчат, и являются частью мирового заговора, зловредного эксперимента некой мировой закулисы. И ни один, подчеркиваю, ни один не возмутился, не обратился в СМИ? А если и обратился, то не нашлось ни одного журналиста который бы дал это в эфир?

Вы реально в это верите?

Да, слишком много паники, да много истерии. Любые социальные потрясения сопровождаются такими выбросами коллективного бессознательного. Но, это не повод ослаблять карантин или отказываться от него.

Любое уравнение можно и нужно стремиться свести к максимально простому. Что такое карантин и для чего он?

Ответ прост как две копейки. Это не гарантированная защита от вируса, а это способ не перегрузить систему здравоохранения. На одной чаше весов в этом уравнении (жесткие карантинные меры) - обнищание, массовая безработица, закрытие мелких и средних бизнесов, инфляция, значительное снижение качества жизни. Приведет ли это к "дополнительным" смертям среди стариков и малоимущих? Да, конечно. Остановит ли это мировую экономику вообще? Нет. Будет рецессия, но все рецессии сменяются ростом.

Читайте такжеУкраинцам пора осознать весь ужас ситуации с эпидемиейНа другой чаше (отказ от карантина, значительное послабление) - смерти десятков и, возможно, сотен тысяч людей которым просто не смогут помочь. Заболеет слишком много людей одновременно, и да, большинство перенесут легко, но многие заболеют тяжело. Большинству из них в обычных условиях смогут помочь вылечиться. Но, если возможности нашего здравоохранения будут перегружены, если не останется свободных мест, свободных аппаратов ИВЛ, свободных врачей - сотни тысяч просто не получат медицинскую помощь, и будут умирать дома, хотя будь строгим карантин и заболевание растянутым во времени, их можно было бы спасти.

И среди этих умерших вполне можете быть вы - неуемные скептики и критиканы. То есть, иного не дано. Или обнищание, безработица и рецессия, но жизнь. Или сотни тысяч смертей тех кому не смогли помочь, потому что некому было, нечем и негде.

Или жизнь, или смерть.