УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мнения

Зачем МВФ раздувает панику во время эпидемии

Андрей Головачев

политический эксперт

6 апреля 2020, 08:27

Своими заявлениями Фонд приближает экономический кризис.

МВФ
МВФ

Кристалина Георгиева, директор-распорядитель Международного валютного фонда, заявила, что пандемия отбросила мир в рецессию "намного более худшую", чем глобальный финансовый кризис 2008-2009 годов и назвала сложившуюся ситуацию "самым темным часом человечества"

Вот спрашивается, зачем тетка нагнетает панику? Причем уже не раз! "Намного худшую" или "немного лучшую"! Зачем эти метафоры? Никто еще ничего не знает, экономика вообще вещь в принципе не прогнозируема.

Но любой кризис - это всегда кризис доверия. Не верю в кризис - даю кредит своему партнеру, экономика работает. Верю - не даю, экономика не работает.

Читайте такжеИгра в "верю-не верю": как Украина может обмануть МВФ

Если МВФ будут постоянно орать про кризис, то он сам и станет источником этого кризиса, потому что кризис начинается в головах. Если люди поверят в кризис, то, разумеется, он настанет.

Складывается впечатление, что бюрократы из МВФ хотят повысить свою роль и значимость в условиях кризиса и всячески его приближают. А то было много разговоров, что МВФ надо ликвидировать к чертям собачьим, как бюрократическую организацию, которая стала слишком влиятельной и стала жить собственными интересами.

Андрей Головачев МВФ эпидемия коронавируса финансовый кризис
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

09:02
Вакцина от коронавируса: медики из Турции сообщили хорошие новости
08:36
Гороскоп всех знаков Зодиака на 6 апреля: кто получит неожиданный доход Видео
08:27
Зачем МВФ раздувает панику во время эпидемии мнение
08:22
Эпатажный блогер разбился в роковом ДТП в России – он родом из Днепра Видео
08:16
Не мыло: Комаровский посоветовал неожиданный "дезинфектор" от COVID-19 Видео
07:44
Как узнать COVID-19 "с первого взгляда": назван самый явный симптом заражения
07:05
Коронавирус в Украине и мире: сколько жертв и зараженных COVID-19 на 6 апреля
06:53
Какой должна быть политика Украины в условиях пандемии мнение
06:35
"Колоссальные цунами": астролог сказал, когда Земле грозит глобальная катастрофа
06:09
Как ухаживать за руками на карантине – советы дерматолога
05:48
Благовещение 2020 – что делать, молитвы и заговоры на любовь и деньги
05:36
Чего ждать от курса доллара в апреле 2020: эксперт дал прогноз на неделю
05:28
Женская обувь 2020 без каблука: в моде туфли из 1900-х и балетки - фото Фото
04:39
Быть красивой под маской для лица: целебный макияж глаз 2020 - фото Фото
04:29
Откуда взялся коронавирус: известный боксер выдвинул неожиданную версию
04:07
Вітання з Благовіщенням Господнім – картинки та тексти своїми словами
03:39
Синоптики насулили Киеву +20: названы даты Видео
03:01
У коронавируса в Украине – женское лицо: в Минздраве рассказали о жертвах Ковид-19 Видео
02:30
Не спасет от коронавируса: медики развенчали популярный миф
02:11
В Киеве могут запретить движение частных авто: Кличко назвал условие Видео
01:49
Как не спутать COVID-19 с коклюшем: Комаровский назвал главное отличие Видео
01:30
"Большая афера": эксперт объяснил, почему Зеленский – проект Порошенко
01:20
"Душишь, бл*дь": копы повалили на землю и повязали владельца ларька за продажу кофе Видео
00:55
Как улучшить отношения на карантине: эксперт раскрыла технику
00:52
Астролог назвала "финансовых лузеров" недели
00:19
6 апреля – какой сегодня праздник – канун Благовещения и День спорта
05 апреля, воскресенье
23:55
Коронавирус в Украине и мире: сколько жертв и зараженных Covid-19 на 5 апреля Видео
23:43
"Мы победим": королева Великобритании экстренно обратилась к гражданам
23:36
Маникюр на короткие ногти дома - маникюр марсала и красные ногти: фото Фото
23:06
Без паники: в Минздраве поведали, как побороть страхи во время карантина
22:31
Во Львове простились с Иваном Вакарчуком - фото
22:15
Голос країни 10 сезон смотреть онлайн 12 выпуск 05-04-2020 Видео
21:48
"Спасти любым способом": в Минздраве рассказали о методиках лечения коронавируса
21:35
"Сепары е*аные": в Киеве напали на раздававших медицинские маски соратников Медведчука Видео
21:28
Как уберечься во время карантина: названа новая полезная привычка Видео
21:16
"Не в апреле": вирусолог отсрочил пик эпидемии коронавируса в Украине
20:45
"Чертов нацист": в Испании ультрас не оценили помощь Зозули в борьбе с коронавирусом
20:34
На Черниговщине от китайской заразы скончался пациент-беглец
20:07
"Переобулась, только не с Киркоровым": Полякову раскритиковали за эфир с Киркоровым
20:00
Радиация зашкаливает: жуткие подробности ликвидации пожара в зоне ЧАЭС Видео
19:56
Расстрел Пачи: в Черновцах контрабандисты устроили кровавые разборки Видео
19:26
Коронавирус в Лавре: митрополит Павел рассказал о симптомах болезни
19:24
"Теряем очень много": Кличко ошарашил убытками Киева из-за карантина
18:55
Скандальная обсервация: украинцы пожаловались на ужасные условия в Одесской области Видео
18:31
Как лечить коронавирус дома: Комаровский перечислил препараты Видео
18:23
"Спасение" от коронавируса: стало известно о смертельной опасности популярного препарата
18:02
Гадость остается: стало известно о заразности вылечившиеся от коронавируса
17:30
Огонь по спецназу ФСБ: диверсанты ВСУ устроили рейд в Крым перед визитом Путина - журналист
16:58
Накроет новая волна: эксперт дал пугающий прогноз о COVID-19 в Украине
16:35
Как меньше нервничать: Комаровский назвал полезную дозу алкоголя Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять