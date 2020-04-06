Зачем МВФ раздувает панику во время эпидемии

МВФ

Кристалина Георгиева, директор-распорядитель Международного валютного фонда, заявила, что пандемия отбросила мир в рецессию "намного более худшую", чем глобальный финансовый кризис 2008-2009 годов и назвала сложившуюся ситуацию "самым темным часом человечества"

Вот спрашивается, зачем тетка нагнетает панику? Причем уже не раз! "Намного худшую" или "немного лучшую"! Зачем эти метафоры? Никто еще ничего не знает, экономика вообще вещь в принципе не прогнозируема.

Но любой кризис - это всегда кризис доверия. Не верю в кризис - даю кредит своему партнеру, экономика работает. Верю - не даю, экономика не работает.

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Если МВФ будут постоянно орать про кризис, то он сам и станет источником этого кризиса, потому что кризис начинается в головах. Если люди поверят в кризис, то, разумеется, он настанет.

Складывается впечатление, что бюрократы из МВФ хотят повысить свою роль и значимость в условиях кризиса и всячески его приближают. А то было много разговоров, что МВФ надо ликвидировать к чертям собачьим, как бюрократическую организацию, которая стала слишком влиятельной и стала жить собственными интересами.