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Каждая империя уничтожала себя сама, настал черед США

Андрей Головачев

политический эксперт

7 апреля 2020, 08:48

Американцы сознательно выбрали путь уничтожения своей экономики, потому что их предупреждали о последствиях.

Дональд Трамп
Дональд Трамп не сумел обуздать панику и США за это заплатят миллиарды / GettyImages

Бывшая председатель ФРС Джанет Йеллен: "Во втором квартале ВВП США упадет на 30%"

Для США это даже не катастрофа! Нет. Это апокалипсис!

Но уважаемая мною г-жа Йеллен, безусловно, права. Все так и будет.

Трамп очень правильно пытался убедить американцев, что эпидемия коронавируса это неприятно, но нельзя обрушить экономику ради борьбы с ним, потому что в стране начнется массовая безработица, голод, банкротства, потеря всех сбережений, разрушения семей, обрушение доллара, акций, рынка облигаций, цен на недвижимость, выселения из домов и т.д. И тогда, как говорится, живые позавидуют мертвым.

Но Трамп не сумел обуздать панику. Его просто обвинили в том, что он не заботится о нации, а ему надо переизбираться в ноябре.

Панику стали раздувать сумасшедшие демократы, затем губернаторы в штатах. Каждый старался не отстать от других в своих карантинных мерах, в своей "заботе" про маленького, беззащитного американца.

Читайте такжеСША из-за эпидемии погружаются в хаос и анархиюВ обществе возобладали панические тенденции и оно само стало требовать ужесточения мер, тем более что "доброе, заботливое и богатое" государство обещало помочь каждому пострадавшему. Халява, сидеть дома и получать субсидии от государства американцам пришлась по душе.

Трамп не смог противостоять тренду на "халявный"  карантин и сдался. Вчера он, по сути, ввел ЧП по всей стране до конца апреля и остановил уже треть экономики США.

Да, рейтинг Трампа сейчас впервые превысил 50%. Американцам понравилась решительность Президента и его "забота" о гражданах. Но подождем еще три месяца, когда американцам придется платить по счетам.

Экономика это не автомобиль, который можно в любой момент заглушить, а потом запустить. За развал экономики придется заплатить.

Американцы сознательно выбрали путь уничтожения своей экономики, потому что их предупреждали о последствиях.

Что ж, пусть так и будет! Как известно, каждая империя уничтожала себя своими руками. Видимо, пришел черед и для Америки, которая явно переоценила свои возможности жить на халяву.

Андрей Головачев посол США коронавирус в США Дональд Трамп
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