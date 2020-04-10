Зеленский сломался и больше не хочет быть реформатором

Владимир Зеленский

Происходящее в последнее время на Печерских холмах недвусмысленно намекает на то, что Зеленский "сломался". Он больше не верит в "реформы", напуган грядущим кризисом и не готов рисковать.

После провалившихся экспериментов с соросятами и офисами в смартфоне власть решила опереться на то, что есть, - госаппарат и "системных" олигархов. Они должны обеспечить поддержание экономики в состоянии некоего статус-кво и хотя бы минимальную управляемость государством. Не за бесплатно, конечно, а взамен на традиционно собираемую ими "долю".

Читайте такжеКакой должна быть политика Украины в условиях пандемииВласть больше не хочет руководить. Она снова хочет "разводить". Не бороться с системой, а быть ее арбитром.

По этому пути в свое время, кстати, пошел Порошенко, столкнувшийся с теми же проблемами, и оперативно сменивший "реформаторов" на "смотрящих".

Стоит ли в этот раз рассчитывать на другой результат? Вряд ли. Ведь, в отличии от власти, "стабильность" - последнее, чего хочет избиратель.