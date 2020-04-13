Карантин по-украински и Чингисхан

Армия Чингисхана была непобедима из-за коллективной ответственности

Принцип коллективной ответственности существовал в древности. Но коллективная ответственность в древности и сейчас - две большие разницы.

Как известно, децимация у римских легионеров - это наказание всех за проступки немногих. Этот инструмент почти не использовался, но все о нем знали - и это добавляло сплоченности в рядах. Цель - сплотить армию и достигать общий интерес: добывать новые земли, золото и рабов для Республики/Империи.

Чингисхан использовал принцип коллективной ответственности, чтобы сделать дисциплину в войсках идеальной. Если один воин из десятка бежал, казнили всех десятерых. Если девятеро бежали, бросив десятого - казнили всех девятерых. Поэтому монгольская армия славилась стойкостью и готовностью идти до конца. Благодаря принципу коллективной ответственности армия Чингисхана покорила полмира.

В современной Украине принцип коллективной ответственности - это совершенно другое. Если решение подписывает один чиновник - ему на хвост может сесть прокуратура и взыскать по полной. Но если решение приняли несколько человек - например, правление или набсовет, - то индивидуальной ответственности нет. Ответственность как бы всех - и ничья.

Напоминает бессмертное: "Все вокруг колхозное, все вокруг мое!" Очень удобно принимать странные решения и не нести ответственности.

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Такой инструмент придумали чиновники, чтобы избегать ответственности. По такому принципу работает и правительство, и Нацбанк, и многие другие органы. Да, главная подпись все равно у председателя. Но грамотный всегда может подкладывает под свою подпись визы подчиненных. А значит, даже если решение неправильное, все повязаны и все молчат. Часто-густо такая коллективная ответственность идет против государства и живущих под его управлением людей.

Справедливости ради, так обстоит дело не только в Украине. Но сейчас о другом.

В марте правительство приняло решение впускать в страну десятки тысяч людей, вернувшихся из-за границы. По-хорошему, их нужно было бы поместить под принудительный карантин и выдержать нужный срок. Но правительство обсудило и решило, что оборудованных зданий для этого нет. А значит, если хотя бы часть содержащихся там людей больна, то заразятся все. Можно было, конечно, напрячься и быстро - как сделал Китай - оборудовать необходимые условия. Тогда и не было бы теперь такой статистики по заболеваемости коронавирусом в Украине. Да, были бы проблемы внутри карантина.

Но никто не стал париться, и людей... распустили по домам. Люди, приехавшие из-за границы, пошли бродить по магазинам. Многие вышли на работу и стали контактировать с другими людьми. Конечно же, это привело к вспышке заболеваемости.

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На одном из эфиров я спросил главного санитарного врача Украины Виктора Ляшко: а какую ответственность несете вы за такое решение? Он долго уходил от ответственности, но потом сказал, что политическую. В переводе, что его просто уволят, если что.

Вот так. Я не призываю никого сажать в тюрьму или подвергать средневековым пыткам, не дай Бог. Но только представьте, что стало бы с Ляшко и другими членами украинского правительства, если бы он сделал нечто подобное при Чингисхане, Сталине или Лукашенко.

Может, вопрос в Чингисхане современности?