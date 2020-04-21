Почему спрос на украинских заробитчан в Европе – не повод для гордости

Экс-министр объяснил, почему от экспорта рабочей силы в Европу Украина больше теряет, чем приобретает / фото: uainfo.org

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба с гордостью сообщил об огромном спросе европейских стран на украинских трудовых мигрантов. По словам Кулебы, его европейские коллеги даже готовы высылать за свой счет чартерные рейсы в Украину, чтобы забрать наших заробитчан, так как начинаются сезонные работы.

В развитых европейских странах остро ощущается нехватка рабочей силы для выполнения разного рода неквалифицированных работ, людей "ручного" труда, которые бы убирали мусор, собирали на плантациях клубнику, выполняли сельскохозяйственные работы или простые операции на производственных линиях, мели дворы, в конце концов. Не хватает людей и для ухода за больными и престарелыми.

На всех этих работах уже много лет используются украинцы или выходцы из Украины.

Гордиться тут совершенно нечем. Потому что, с одной стороны, Украина теряет рабочую силу. И странно, что министр иностранных дел хвастается спросом на наших заробитчан, когда наш президент постоянно призывает украинцев возвращаться из-за границы, а премьер обещает создать для них 500 тысяч новых рабочих мест в высокотехнологичных и нормально оплачиваемых отраслях.

Однако обещания остаются обещаниями. Люди, которые вернулись на протяжении последних двух месяцев в Украину в связи с пандемией коронавируса и карантином, как правило, найти работу здесь не могут. Потому, конечно же, они будут делать все, чтобы вернуться на любую работу в европейские страны.Читайте такжеЗакрытие границ на полгода-год: в Украине выживут не все

Кулеба прав в том, что ряд европейских стран, в частности, Германия, готовы за дешевой украинской рабочей силой отправлять самолеты – лишь бы та вернулась и работала дальше.

Что дает Украине такой спрос на заробитчан? На самом деле, потери Украины тут больше, чем приобретения. Ведь люди, работающие за границей, выплачивают налоги в бюджеты других государств и пенсионные взносы в пенсионные фонды других государств. Соответственно, украинские бюджет и пенсионный фонд лишаются денег, а украинская экономика лишается трудовых ресурсов и перспектив для своего развития.

Радоваться тому, что наши заробитчане переводят из-за границы деньги в Украину на содержание своих семей, конечно, можно. Потому что для нашей страны это значительные суммы – порядка 12-13 миллиардов долларов в год. Это больше, чем, скажем, кредиты МВФ, ради которых мы идем на огромные политические уступки, принимая заведомо невыгодные Украине решения, наносящие ущерб украинской экономике. В этом смысле возвращение наших заробитчан в европейские страны на работу – позитив для нас.

Однако, если Украина действительно хочет занять достойное место среди европейских стран (уместно напомнить, что сегодня Украина наряду с Молдовой относится к числу самых бедных стран Европы), то, конечно, она должна заботиться о развитии собственной экономики, наполнении собственного бюджета и создании новых рабочих мест. Вот об этом более уместно было бы говорить министру иностранных дел…

Если заробитчане не смогут вернуться в европейские страны, то в Украине это может создать социальную и политическую напряженность, так как работы для них здесь не найдется. Безусловно, они вернулись в Украину с какими-то заработанными деньгами за границей, но этих денег им хватит на месяц-два, чтобы прожить в Украине. С окончанием карантина, особенно в европейских странах, с возобновлением работы экономики, на них в Европе появится спрос, и можно не сомневаться, что они вернутся обратно. Потому что, к сожалению, экономическая политика украинской власти настолько беспомощна, что власть не готова воспользоваться сложившейся ситуацией и предложить этим людям работу на территории Украины с более-менее достойной оплатой. Люди бы, конечно, согласились работать в Украине и за меньшие деньги, чем они работают в Германии или Польше, потому что здесь их семьи.Читайте такжеЭто похлеще коронавируса: как Украина превращается в пустыню

К слову, говоря о последствиях выезда трудоспособных людей, мы не должны забывать о том, что огромный ущерб наносится воспитанию детей этих людей, которые часто остаются здесь с бабушками и дедушками, не получая правильного воспитания и современного образования. А затем у этих детей часто большие проблемы по жизни.

По сообщениям прессы, из многих стран, например, из Румынии, в ту же Германию уже едут тысячи людей, и их там принимают, несмотря на продолжающийся карантин. Думаю, и украинская власть не будет удерживать наших заробитчан, потому что они находятся на территории Украины без средств к существованию и не имеют право ни на пособие по безработице, ни на другие социальные пособия. Потому, наверняка, не смотря на эпидемию в Европе, будет принято решение их выпускать.

Если только европейские страны будут готовы их принимать... Ведь сегодня еще перекрыты границы, и из Украины очень сложно вернуться в европейские страны – фактически приостановлено действие безвизового режима между странами Шенгенской зоны и Украиной. Но как только их начнут принимать, украинская власть препятствовать их выезду не будет, потому что она не в силах предложить им ни работу, ни средства к существованию, ни какую-либо перспективу в жизни.

Виктор Суслов, Заслуженный экономист Украины, экс-министр экономики Украины, специально для Главреда