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Прощай, безвиз? Почему Евросоюз не будет торопиться принимать украинцев

Тарас Березовец

политтехнолог, директор компании BertaCommunications, сооснователь Украинского института будущего

17 апреля 2020, 08:25

Страны ЕС могут оставаться закрытыми для граждан Украины не до сентября, а значительно дольше. (дальше – укр.)

безвиз, Евросоюз, Украина
Експерт пояснив, чому Євросоюз відкриває кордони всередині Шенгенської зони, але не поспішає приймати українців / http://uainfo.censor.net.ua

В Євросоюзі збираються поступово знімати обмеження на перетин кордонів всередині Шенгенської зони, а згодом – і для іноземних громадян. На думку лідерів ЄС, поширення коронавірусу не може бути стримане за допомогою кордонів, а дії, що вживаються в ізоляції, мають все менший ефект. Про відкриття кордонів європейські керівники замислилися доволі скоро, хоча буквально пару тижнів тому ще лунали заяви, зокрема, у Чехії, що кордони лишатимуться закритими до двох років.

Ключова причина прагнення лідерів ЄС дозволити вільно пересуватися в межах самого союзу – економічна. Адже, як прогнозує Міжнародний валютний фонд, ця криза буде найгіршою з часів Великої депресії у Сполучених Штатах після краху фондового ринку у 1929 році.

Економіка Європи і європейська економічна успішність базувалися в тому числі на вільному русі трудової сили. І не секрет, що країни Євросоюзу стали успішними, в першу чергу, через дозвіл громадянам різних країн ЄС вільно пересуватися в межах союзу. Отже, нормальна кооперація та успішна економіка неможливі без повноцінного відновлення руху, принаймні всередині ЄС, і відкриття кордонів.

Читайте такжеСекрет коронавируса: кто создал "биологический Чернобыль"Поки що про відкриття кордонів ЄС назовні не йдеться. Макрон заявляв, що, швидше за все, кордони Євросоюзу для громадян держав, що не входять до Шенгенської зони, не будуть відкриті раніше вересня цього року.

Очевидно, європейці підрахували, що навіть за умов дотримання найжорсткішого карантину коронавірус все одно поширюватиметься, а економіка при цьому падатиме. І негативні економічні наслідки відчуватимуться протягом не місяця чи двох, а протягом багатьох років. Тому я переконаний, що економічна причина стала ключовою при ухваленні рішення про відкриття кордонів.

Крім того, всі країни ЄС активно працюють над створенням вакцини та ліків проти коронавірусу. Очевидно, вони приблизно розуміють, через який час вакцина може бути готова, і враховують це також.

Зовнішні кордони ЄС поки що залишаться закритими, але відбудеться відкриття кордонів усередині союзу. Це дозволить Євросоюзу уникнути серйозних економічних наслідків, гальмування економіки та стрімкого зростання рівня безробіття. Ця проблема зараз боляче б’є по всіх навіть найбільш розвинених країнах. Подивіться на ситуацію у США, де прогнозується, що рівень безробіття сягне 30%, аналогічно – в Євросоюзі. Прораховавши економічні наслідки для себе, ймовірність дестабілізації ситуації всередині ЄС та зростання рівня злочинності, вони наважилися на поступове відкриття кордонів.

Подібне рішення так чи інакше доведеться ухвалювати тим країнам, де уряди відповідальні. Знімати жорсткий карантин, в принципі, мав би і уряд України.

Читайте такжеГолодный, но с вымытыми руками: каким будет мир после коронавирусаЯк довго для таких країн, як Україна, залишатимуться закритими країни Євросоюзу? Наслідки будуть серйозними для всіх країн, які не входять до складу ЄС, для України в тому числі. Певні обмеження будуть зберігатися. Тим більше, що Угода про безвізовий режим між Україною і ЄС містить пункт, який дозволяє Єврокомісії призупиняти дію безвізу на невизначений термін. Думаю, що українці з можуть зіткнутися з цим.

І такому рішенню буде не тільки медичне пояснення, але й економічне. Адже, коли в ЄС зростає внутрішнє безробіття, європейські лідери, в першу чергу, дбатимуть про працевлаштування власних громадян. Відповідно, вони закриватимуться для робочої сили, яка їде до них з тих країн, які до складу ЄС не входять. Польщі, де через пандемію і карантин зростає рівень безробіття серед поляків, чи Німеччині, де росте безробіття серед німців, вигідніше закритися від дешевої робочої сили, яка легально, як українська, заїжджала туди і працювала.

Для України це неминуче матиме свої негативні наслідки, адже мільйони наших співгромадян, що були працевлаштовані і працювали за кордоном, не зможуть протягом тривалого часу повернутися до роботи, що створить соціальну напруженість тут.

Чи буде знову запроваджений візовий режим із ЄС? Не факт. Але цілком можливо, що кордони будуть закриті для українців не до вересня, а значно довше. Або ж будуть запроваджені ліміти на час перебування в країнах ЄС, або вимагатимуться додаткові документи для в’їзду, тобто ускладниться процедура потрапляння до Шенгенської зони. А коли вакцина від коронавірусу буде винайдена, поза сумнівом, ще й вимагатимуть довідку про вакцинацію.

Тарас Березовець, політтехнолог, директор компанії BertaCommunication, співзасновник Українського інституту майбутнього, спеціально для Главреду

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