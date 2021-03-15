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Цена помощи: как США "впишутся" за Украину и что потребуют взамен

Илия Куса

Эксперт по вопросам международной политики и Ближнего Востока Украинского института будущего

15 марта 2021, 06:49

Вашингтон хочет видеть Украину сильной и идеологически близкой страной, которую можно использовать для сдерживания России.

Байден
У администрации Байдена нет безудержного желания впрягаться за Украину / Reuters

Заявление госсекретаря США Блинкена, что Соединенные Штаты намерены усилить поддержку Украины в сферах безопасности, экономики и укрепления демократии, означает, что взамен Вашингтон будет требовать от нашей страны выполнения ряда шагов.

В широком понимании Штаты будут склонять украинскую власть к проведению реформ в нашей стране. В первую очередь, от нас будут требовать реформирования судебных органов, продолжения децентрализации, а также эффективной борьбы с олигархатом, по крайней мере, с тем, к которому у США есть претензии.

Усиление поддержки Украины Соединенными Штатами может проявиться следующим образом:

  • Штаты наверняка увеличат финансовую помощь Украине по вопросам безопасности. Если сейчас мы получаем 400 миллионов долларов, то будем получать больше.
  • Вероятно, увеличатся поставки нелетального и летального вооружения в Украину. И у Байдена, и у Конгресса уже заметна готовность к этому.
  • Украина может ожидать активизации роли Соединенных Штатов в переговорном процессе по урегулированию ситуации на Донбассе. Однако пока не понятно, в каком именно формате, а также какую цель будет преследовать Украина, если станет затягивать Штаты в нормандский или какой-либо другой формат.

Названные направления уже четко просматриваются и часто обсуждаются в США. В частности, все они были упомянуты в недавней аналитической статье коллектива авторов на Atlantic Council, где давались рекомендации Байдену.

Мотивы и причины готовности США активнее помогать Украине – прежние. Штаты поддерживают нас по тем же причинам, почему делают это с 2014 года: для них Украина – это прифронтовая периферийная страна, которая находится на острие сдерживания политических амбиций Российской Федерации в Центрально-Восточной Европе. На этом кластере региональной безопасности сейчас держатся все наши отношения с США.

Штатам хотелось бы видеть Украину сильной рыночной страной, идеологически близкой, которую можно использовать для сдерживания России (не в наступательных действиях).

Читайте такжеПри Байдене США будут мириться с Москвой за счет УкраиныДругой вопрос – насколько далеко Вашингтон готов зайти, помогая Украине. И на него пока нет никакого ответа. Что могут и хотят сделать для Украины некоторые члены команды Байдена (далеко не все) – это предмет дискуссий в Белом Доме. Потому пока что сложно предугадать, что реально будет на выходе.

Впрочем, можно точно сказать, что у администрации Байдена нет безудержного желания впрягаться за Украину, везде и все увеличивать, усиливать, наращивать. Украинской власти, безусловно, этого хотелось бы, и именно такую картинку она создает. Но – эта картинка ошибочна: наоборот, США в отношении Украины ведут себя очень осторожно, хотя в связи с приходом к власти Байдена активизировалось множество проукраинских конгрессменов и лоббистских групп, которые призывают что-то делать для Украины, активнее ей помогать. Что будет в итоге – вопрос.

Очень многое зависит от самой Украины – какие инициативы она будет привязывать к активизации Штатов. Безусловно, доброжелательными настроениями ряда американских политиков нужно пользоваться. Сумеем ли мы не упустить эту возможность, зависит от тех, кто принимает решения в Украине.

Илия Куса, эксперт по вопросам международной политики и Ближнего Востока Украинского института будущего, специально для Главреда

новости США госсекретарь США военная помощь война на Донбассе Энтони Блинкен Джозеф Байден Илия Куса
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