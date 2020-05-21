Чем ценны признания Гиркина в эфире у Гордона

Журналист и телеведущий Дмитрий Гордон взял интервью у боевика Игоря Гиркина (Стрелкова) / кадр из видео

Посмотрел Гиркина у Гордона.

Во-первых, не ожидал, что это будет Гиркин, потому что Гордон обещал "ядерный взрыв". Ну, какой ядерный взрыв из Гиркина?

Во-вторых, Гиркин ничего нового не сказал. Я первые пару лет после начала войны отслеживал его - с тех пор ничего не изменилось. Ровно те же смыслы и формулировки. Гиркин не случайно постоянно вспоминает момент, когда он стал публичным. С ним тогда еще провели подробный инструктаж, возможно даже распечатали инструкцию, вплоть до определенных словосочетаний - и с той поры он от этой инструкции ни на шаг не отходит. Думаю, уже выучил наизусть, хотя иногда может подглядывать.

Имидж Плакучей Ивы Гиркин сохраняет в первозданном виде. Плач Гиркина о нехватке всего и предательстве всех должен доказать, что сидел где-то в недрах глубинного народа былинный герой, а затем он сам по себе встрепенулся, поднялся с колен, расправил плечи, приложился к дарам волхвов, нашел на дороге танк, деньги, подготовленных боевиков из СБУ и ФСБ, заплатил взятку гаишнику - и возродил Новороссию. Но "хроническая" нехватка всего и предательство всех помешали богатырю построить светлое будущее. Поэтому получилась жопа, о которой он сам с удовольствием плачет.

То есть, Гиркин, которым я не интересовался уже года четыре, совершенно не эволюционировал. И даже новых инструкций ему никто не написал. Не обновили до новой версии. Но я осознаю, что для подавляющего большинства в Украине его слова станут откровением, ведь они не вдавались в детали, питались патриотической пропагандой, и до сих пор этим счастливы. Сюрпризом для них станет, например, что в группе ФСБ-шника Гиркина были СБУ-шники. То есть, по факту, захват Славянска был совместной операцией ФСБ и СБУ, этих филиалов одной организации.

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Гиркин все так же рассказывает, что в Славянске ему предложили 300 готовых боевиков, поэтому он туда и пошел. Но забывает рассказать, что эти боевики задолго до захвата Славянска вместе с украинскими ментами дежурили на въезде в Славянск, где я их и сфотографировал. Это, конечно, никому не интересно - почему будущие гиркинцы за две недели до захвата города стояли на въезде в Славянск вместе с украинскими милиционерами, которые называли будущих гиркинцев своими "помощниками"? Совершенно неинтересная тема - поэтому Гордон не задал вопрос, а Гиркин не дал ответ. Сошлись на том, что 300 штыков материализовались в Славянске сами по себе, без какого-либо плана, и уж конечно без участия украинской стороны.

Всё так же прекрасен рассказ Гиркина о безлунной ночи выхода в Донецк по заполненной гражданскими автомобилями трассе, где один за другим шли пассажирские автобусы - поэтому, дескать, украинские летчики не решились его "бомбить". Я много раз в мирное время ездил ночью по этой трассе - и пробок из пассажирских автобусов там не замечал, что уж говорить о периоде так называемой АТО. То есть, товарищ всё так же нелепо выгораживает своих подельников из правительства Украины, которые отдали ему Донецк.

Но ценны воспоминания Гиркина о том, что до его прихода в Донецк город никак не защищался - ВСУ могли войти в него пешей колонной и дойти таким образом до ОГА. Это чистейшая правда, многократно озвученная не только Гиркиным. Но ВСУ в город почему-то не зашли. Наверное, из-за пробок.Причем, украинское правительство слово в слово озвучивает то же, что и Гиркин - трасса была забита гражданскими, поэтому не стали стрелять. Удивительное многолетнее единодушие. Безлунная ночь - и пассажирские автобусы вдоль дорог стоят. С косами. Аж дрожь по спине.

Гиркин не скрывает вопиющую слабость своего отряда, который выжил исключительно благодаря украинскому правительству. Он объясняет это бездарностью украинского командования. Имея такие огромные, по сравнению с кучкой гиркинцев, силы - ВСУ не смогли подавить ничтожного во всех смыслах противника. Причем, ВСУ снабжали Гиркина бронетехникой и боеприпасами, а также оставляли "коридоры" для поставок из РФ, рассказывая всем нам, что Славянск намертво заблокирован. ВСУ несколько месяцев трепетно оберегали диверсантов, дали им усилиться - а затем открыли путь на Донецк. Гордон рассказал, что интервью было записано при содействии украинских спецслужб - и я охотно этому верю. Украинские спецслужбы более российских заинтересованы, чтобы Гиркин вновь озвучил написанную для него в 2014 году инструкцию. Гордон рассказал, что флешку с интервью он отправил Гаагу - и я смеюсь, ведь на флешке нет ничего, что ранее не было публично рассказано тем же Гиркиным, за исключением, возможно, некоторых маловажных деталей. К примеру, не помню, чтобы ранее звучало о Бородае как защитнике Дома Правительства в Москве в 1993 - но как эта ценнейшая информация пригодится в Гааге? Точно так же, как и многолетняя мантра Гиркина "ополчение самолет не сбивало".

Думаю, многие понимают, что совсем не фантастична версия о заранее подготовленных СБУ-ФСБ вопросах Гордона, с которыми за пару дней был ознакомлен и Гиркин. Это вполне нормальная практика для такого рода интервью. Ведь оба осколка империи, РФ и Украина, пытаются скрыть, что совместно создавали локальный вооруженный конфликт на Донбассе - организованно, постепенно, с хорошим уровнем подготовки, хотя и не без проколов. Даже непосредственные исполнители из СБУ и милиции известны, с именами. Оба режима заинтересованы в долгоиграющем бессмысленном приграничном конфликте, незаменимом для удержания власти. Фактов, доказывающих длинную череду "договорняков" предостаточно. Их так много, что простым предательством или случайностями объяснить удивительное украинско-российское сотрудничество на Донбассе попросту невозможно.

Андрей Шокотко, журналист, блогер, для Архив журналиста