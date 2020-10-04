УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мнения

Чем завершится война между Арменией и Азербайджаном

Эль Мюрид

военный эксперт, блогер

4 октября 2020, 08:31

Темпы военных действий начинают выдыхаться - силы сторон примерно равны, и их недостаточно для того, чтобы кардинально изменить устоявшееся статус-кво.

Война в Карабахе
Война в Карабахе / Министерство обороны Армении

Блицкриг у Азербайджана предсказуемо не получился. По всему, приходит время фиксировать результат (какой бы он ни был) и снова начинать переговоры. Ну, понятно, не сразу - нужно выдержать паузу и соответствующий ритуал с плясками и бубнами, но в целом военная часть подходит к концу.

Правда, этим крайне недовольна Турция. Ее официальные лица делают заявления гораздо более воинственные, чем азербайджанские, и призывают к войне до победного конца. Огорчение турок в целом понять можно: на военный результат они вряд ли рассчитывали, но задача сразу носила политический характер - требовалось явное вмешательство России, причем на стороне Армении, но тут в расчеты вкралась текущая ситуация.

Сидящий в бункере президент, к которому можно попасть только через две недели строгого карантина, очевидно неспособен к принятию оперативных решений.

Как собрать совещание, если вдруг потребуется кто-то, кто нестерилен и представляет смертельную опасность для храброго Верховного главнокомандующего? По телевизору с ним общаться? А если враг не дремлет и подслушивает?

В общем, реакция у российского руководства, и без того не скоростная, сейчас запаздывает настолько, что пока поймут, что где происходит - война уже закончилась. С отравлением Навального, кстати, история ровно такая же: пока разбирались, что происходит, кто виноват и что делать, время ушло, а потому пришлось в пожарном порядке и тоже не в лучшем виде отдавать распоряжения, с последствиями которых теперь непонятно, как разгребать.

Читайте такжеЭрдоган понял, что Путин - трус, и будет дальше давить блеющего кремлянинаВыбор тут очевиден - либо дрожать за свою бесценную жизнишку, либо руководить страной. Одно с другим не очень совмещается.

Соответственно, реакция на карабахское обострение в Кремле явно запаздывает, и когда, наконец, там поймут, что происходит, война уже закончится. И в этом смысле турки явно просчитались, рассчитывая хоть на какой-то оперативный ответ Кремля на происходящее. Его нет. Пропаганда, понятно, закатывает глаза и таинственным шепотом говорит, что всё идёт как задумано. Грозное русское молчание и всё такое. Но более вероятно самое прозаическое объяснение - не успевают.

Так или иначе, но темпы военных действий начинают выдыхаться. Это неудивительно - силы сторон примерно равны, и их совершенно недостаточно для того, чтобы кардинально изменить устоявшееся статус-кво. Турция, конечно, помогает чем может, но единственное, что она действительно могла бы сделать для коренного перелома - это войти в конфликт напрямую, чего Эрдоган делать не будет. Во всяком случае, предпосылок для этого нет. Турецкие "ихтамнет" ситуацию исправить не могут - это партизаны и диверсанты, а характер боевых действий - классический общевойсковой.

Теперь, вероятно, стороны еще несколько недель повоюют "по убывающей", после чего каждая объявит о своей грандиозной победе.

Ну, а там - по обстановке. Кроме того, три сопредседателя Минской группы по урегулированию - США, Франция и Россия - смогли как-то сформулировать общее мнение, хотя оно вполне предсказуемое - прекратить и садиться разговаривать. То есть, ничего нового, но сам факт заявления уже есть, а потому нужно на него как-то реагировать.

Война в Карабахе Эль Мюрид Владимир Путин новости Армении новости Азербайджана новости России Новости Турции
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров

Последние новости

08:37
В минобороны Армении заявили, что Азербайджан готовит новое наступление
08:37
Гороскоп на 4 октября для всех: новое место и влиятельный покровитель Видео
08:31
Чем завершится война между Арменией и Азербайджаном мнение
08:00
В ноябре в Украине ежедневное число больных коронавирусом превысит 10 тысяч - врач Видео
07:24
Ермак рассказал об истинной роли ТКГ по Донбассу Видео
07:15
"Пельмешку закрывают": Морозюк показала развратное фото
06:59
Война в Карабахе: первые итоги войны и прогнозы мнение
06:43
У Алиева объяснили, что Армения должна сделать для мира в Нагорном Карабахе Видео
06:37
Ученые выяснили, как быстро исчезают антитела к коронавирусу
06:06
Гороскоп для всех на 5 октября: старт романа и обострение дара Видео
05:54
90-е идут по пятам: эффектные ботинки и сапоги опять на вершине моды - фото Фото
05:39
Астролог рассказал о будущем Марины Порошенко в политике
05:05
Гороскоп на первую половину октября: кому грозит "непруха" Видео
04:30
Война за Карабах: экс-глава МИД Украины объяснил, кто станет настоящим победителем Видео
04:06
Эпидемия обойдется дороже, чем локдаун - врач Видео
03:40
Врач назвал реальные сроки появления вакцины от Covid-19 Видео
03:24
Волшебный синий маникюр стал новым трендом осени - фото Фото
03:10
Мощные пожары на Луганщине: число жертв возросло Видео
02:50
У Зеленского рассказали о плане по Донбассу и назвали главное условие Видео
02:43
Дочь Брюса Уиллиса показала грудь
02:32
Эксперт объяснил, почему Германия не отпустит Северный поток–2 Видео
02:01
В Тбилиси опровергли слухи о том, что в Азербайджан через Грузию перемещаются боевики из Сирии Видео
01:30
Отравление Навального: российский эксперт объяснил провал исполнителей Видео
01:03
РФ присоединилась к санкциям Лукашенко против Евросоюза Видео
00:45
МИД Германии отказал посольству России в консульском доступе к Навальному Видео
00:19
Поздравления с Днем учителя – короткие и прикольные, тексты и картинки
03 октября, суббота
23:57
Коронавирус у Трампа: президент США рассказал о лечении от COVID-19 Видео
23:43
Ввод миротворцев РФ в Нагорный Карабах: у Путина назвали главные условия Видео
23:20
Вмешательство в войну за Карабах: эксперт объяснил, что остановило Анкару Видео
22:48
Скандал с назначением Фокина в ТКГ: у Зеленского расставили точки над "і" Видео
22:38
Алиев рассказал, сколько сел в Нагорном Карабахе уже контролирует Баку Видео
22:37
Ряду областей Украины в воскресенье грозит удар стихии – синоптик Видео
21:52
Война за Нагорный Карабах: Пашинян резко ответил на обвинения Алиева Видео
21:51
Армения не исключила возможности ввода миротворцев России в Нагорный Карабах Видео
21:48
Больного Трампа срочно подключили к кислороду: опубликованы неожиданные кадры Видео
21:45
Маскарад 2020 смотреть онлайн полный выпуск 3 октября Видео
21:02
В армии Азербайджана назвали главную цель в Нагорном Карабахе Видео
20:45
"Готовит муньку": Рудова разделась на откровенном фото
20:30
Премьеру Форсаж 9 перенесли из-за коронавируса в США
19:54
"Серьезное беспокойство": появились тревожные данные о лечении Трампа от COVID-19 Видео
19:49
Премьеру Джейсма Бонда отложили второй раз
19:40
"Россия убила человека": самосожжение Славиной спровоцировало протесты Фото Видео
19:40
Азербайджан отвоевал еще один населенный пункт в Карабахе: Алиев сделал заявление Видео
19:26
Война за Нагорный Карабах: эксперт спрогнозировал победителя битвы Еревана и Баку Видео
19:15
Президент Warner Bros высказался о Джоан Роулинг
19:02
Алиев назвал условие мирных переговоров с Арменией Видео
18:58
Анкара резко ответила Еревану и выдвинула новое обвинение Видео
18:23
"Клоунада продолжается": на белорусском госТВ "переименовали" Украину Видео
18:03
Против Харви Вайнштейна выдвинули 6 новых обвинений
18:01
Алиев рассказал детали переговоров с Пашиняном по Нагорному Карабаху Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять