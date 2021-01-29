Для чего украинским детям купили книги о "девчачьей любви"

Украинская нация устоявшаяся и традиционная в плане семейных ценностей / 1zoom.ru

Министерство культуры Украины и Украинский институт книги за государственные деньги для школьных библиотек приобрели более тысячи экземпляров книги "Принцесса+Принцесса: долго и счастливо"– детской сказки в формате комикса про однополую любовь.

Анализируя целесообразность распространения подобных книг в украинских школах, мы должны исходить из особенностей нации, ее религиозных предпочтений и традиций. Так вот украинская нация очень устоявшаяся и традиционная в плане семейных ценностей. У нас не распространена "девчачья любовь". Да, подобные случаи есть, но это явление не столь массовое и явное, как в западных странах.

Украинцы не должны копировать абсолютно все, что есть на Западе, и вводить у себя. Ведь определенные явления, распространенные там, для нас – чужеродны.

Другой пример. На Западе сейчас очень актуальна тема толерантности, которая силой насаждается и в Украине. Хотя для нас эта тема является весьма вредной, ведь украинская нация по своей природе очень толерантна. Именно своей толерантностью мы отличаемся от других европейских наций.

Национальные меньшинства и гости у нас всегда чувствуют себя лучше, чем хозяева. У нас всегда управляют приезжие, а не хозяева. Такова наша традиция и ментальность...

И вдобавок к этой гипертолерантности мы пытаемся перенять ее с Запада еще больше. Мы вводим у себя эту западную моду на толерантность, несмотря на то, что это нам вредит дважды.

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Как по мне, тему однополой любви нужно обсуждать с детьми, потому что нельзя закрывать на нее глаза. Но также нужно учитывать нашу ментальную особенность и объяснять детям, что для нашей культуры и для украинской традиции такое явление не присуще.

Эта книга рассчитана на детей от пяти лет. Но я считаю, что эту тему нужно обсуждать с детьми в более позднем возрасте – в подростковом, в старших классах, а не с малых лет. Кроме того, делать это должны специалисты – психологи.

В общем, появление этой книги в украинских школьных библиотеках я связываю с тем, что предыдущая власть была полностью зависимой от денег, которые выделялись иностранными грантодателями на наше образование.

Получая эти гранты, власть брала на себя определенные обязательства по внедрению западной политики в украинском образовании. Но эта западная тенденция не учитывает того, что у нас есть собственные национальные ценности, наши национальные особенности, наш национальный менталитет. Западу это не нужно, его это не интересует.

Вот и получается, что с севера на нас давит "русский брат", который хочет нас подмять под себя, а с запада – западные грантодатели, которые хотят насадить в Украине свое мировоззрение и свою философию. При таких условиях задача Украины – выстоять между этими двумя мирами и сохранить свою собственную идентичность. Ведь украинская идентичность отлична и от западной, и от российской.

Лариса Ницой писательница, педагог, общественная деятельница, специально для Главреда