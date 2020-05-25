Дорогая декорация: чем поможет Украине "Стена" на границе с Россией

Полковник запаса убежден, что "Стена" на границе с РФ не сдержит даже животных, не то что врага / УНИАН

Завершение проекта "Стена", т.е. план мероприятий по инженерно-техническому обустройству российско-украинской границы, который с помпой презентовал Яценюк, еще будучи премьером, переносится с 2021-го на 2025 год. Однако намного интереснее то, в каком виде, в итоге, строится эта самая "Стена". Потому что то, что показывал еще Яценюк на образцовом участке в Харьковской области, и то, что реально возводится – это, как говорят в Одессе, "две большие разницы".

Проект "Стена" – это типовой для Евросоюза проект инженерно-технического оборудования государственной границы. Его главная задача – не оборона. Хотя у нас многие заблуждаются и считают, что Украина, построив "Стену", получит своеобразную "линию Мажино" или "линию Маннергейма" – непреступную и защищающую от всего, прежде всего, от России.

На самом деле, задача этого фортификационного сооружения состоит в том, чтобы предотвратить бесконтрольное пересечение государственной границы в пешем или автомобильном порядке. Такая граница ни коим образом не предназначена для ведения в каком-либо виде оборонительных боев.

Читайте такжеНАТО у границ: как Россия воплотила в жизнь свой самый страшный сонПроект "Стены" предусматривает желоб, надолб и сетку – такое сооружение не могут пересечь люди пешком или на машине и звери. К этому и сводится задача такой "Стены".

Однако дальше она может оснащаться и обрастать средствами технической защиты, наблюдения, сигнализации, а также огневыми элементами. В частности, это могут быть пулеметные ДЗОТы, необязательно с людьми – например, в Израиле на вышках стоят автоматические пулеметы и даже автоматические пушки малого калибра. Так что "Стена" – это лишь хребет, на который дальше наращивается "мясо" по оборудованию государственной границы.

То, что изначально демонстрировали на образцово-показательном участке "Стены", вызывало только восторг и радость. Однако в реальности строят нечто другое.

Например, землеройными машинами вырываются такие "большие" рвы, которые на некоторых участках к утру легко засыпали. Некоторые "кулибины" хвастались фотографиями, как на утро такие свежевырытые рвы были засыпаны, и на этих участках красовались следы "Жигулей", которые дальше шли через поле... А сетчатый забор на деле оказался ровно такой, как в Киеве забор вдоль путей скоростного трамвая.

Плюс – тропа для наших пограничников.

Вот и все, что реально делается в рамках проекта "Стена".

Однако все равно сегодня мы слышим печальную новость о том, что завершение проекта "Стена" переносится на 2025 год. Этот перенос связан не с тем, что что-то не достроили или недоукрали, а с тем, что украли столько, что теперь просто неоткуда взять деньги, чтобы закончить. Все, что было выделено, вынесли под ноль. Вот и получается, как в анекдоте: "Ты дорогу видишь? А она есть".

А ведь оборудование государственной границы – это один из важнейших вопросов в построении системы национальной безопасности страны. Украина приняла новую Концепцию нацбезопасности, и на этом все умерло. Нынешнее руководство Украины, насколько я понимаю, не имеет даже представления, как создается эта система. Они приняли концепцию, и всё, не знают, что дальше с ней делать. Петр Алексеевич тоже не знал, что с ней делать, потому с дуру взял и, помимо своего указа, еще и законом ввел ее в действие, будто от этого она автоматически сама собой претворится в жизнь и выстроится система нацбезопасности Украины.

Читайте такжеСтоит ли Украине бояться, что Россия договорится с Западом о ДонбассеВоенной доктрины у Украины нет, хотя она пишется на основании этой концепции. Именно военная доктрина определила бы военную политику Украины – то ли она у нас оборонительного, то ли наступательного характера.

И от этого будет зависеть то, как должна быть оборудована наша государственная граница. А это. В свою очередь, один из элементов, влияющих на обороноспособность и безопасность нашего государства.

А "Стена" в том виде, в котором она строится, по сути, будет только препятствовать миграции животных, да и то не всех: заяц легко может подрыть и пролезть под сеткой, а кабан во главе стада способен снять несколько пролетов сетки… Я служил на Закарпатье и видел, как секач сносит пять метров "колючки" с двумя бетонными столбами, и за ним спокойно уходит стадо в Словакию и обратно.

Так что наша "Стена" не сдержит даже животных, не то что врага. Это сооружение – бутафория, театральная декорация на государственной границе стоимостью в 4,1 миллиарда гривен. Слишком дорогая декорация…

В 2015 году был показательный эпизод, когда украинские пограничники, которые патрулировали границу с РФ, подорвались на фугасе, а затем их еще и обстреляли с российской территории. На фотографиях с места происшествия можно было видеть этот раздолбанный "уазик" Погранслужбы, тропинку, протоптанную на траве, и жалкую сетку, обозначающую государственную границу Украины… Это ярко демонстрировало то, что на самом деле у нас построили.

Другой важный вопрос – как "Стена" должна строиться на Донбассе: вдоль нынешней линии разграничения или по государственной границе с Россией, когда над ней будет возвращен контроль? С точки зрения безопасности, "Стену" нужно строить вдоль существующей на сегодняшний день линии разграничения.

Когда в 2014 году Европа предложила Украине проект "Стена", она была готова и финансировать его, но с условием допуска европейских компаний к строительству. Но Украина пошла по принципу "дайте денег – мы сами разберемся". Денег нам так, конечно же, не дали, потому мы стали строить своими силами. Строим до сих пор. Кстати, тогда же Турция оперативно выгнала 700 км бетонной стены, повторив, по сути, "дорожную карту" Израиля. А также Норвегия и Швеция построили на границе с Россией "Стену" по точно такому же проекту, как у нас, за считанные месяцы…

Украине нужно было для строительства "Стены" на линии на разграничения привлечь европейские компании, ведь тогда бы Россия вряд ли решилась на какие-либо провокации.

Читайте такжеЗапад принял твердое решение вытолкнуть Украину в объятия РоссииПо мере решения конфликта на Донбассе мы бы просто-напросто возвели бы "Стену" на границе с РФ, когда бы она перешла под наш контроль, а кусок "Стены" на линии разграничения мы бы демонтировали по мере реинтеграции в Украину оккупированных территорий. Сразу этот участок демонтировать бы было нельзя. Ведь уже сегодня стоит огромная проблема демилитаризации этой зоны и ее разминирования. Точно так же нельзя торопиться с выборами в ОРДЛО, как говорит Ермак – это можно делать только через три-пять лет после того, как эти территории вернутся под юрисдикцию Украины. А все это время жителей ОРДЛО нам придется контролировать: их перемещение, а также незаконный оборот оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ. Ведь до полной демилитаризации и разминирования все эти фугасы, мины и снаряды, которые не разорвались, будут перевозиться в сумках, их будут находить дети… Так что нужно будет время, дабы все это зачистить.

Так что нам этот участок "Стены" вдоль линии разграничения на границе окупится с лихвой в плане укрепления национальной безопасности и сохранения спокойствия граждан Украины.

Олег Жданов, военный эксперт, полковник запаса, специально для Главреда