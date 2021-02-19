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Если РФ достроит СП-2, Украине не удастся прикинуться страусом

Валентин Землянский

Директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений НАН Украины, эксперт по вопросам энергетики.

19 февраля 2021, 08:38

В случае окончания строительства СП-2, Украина сможет рассчитывать на транспортировку газа по своей территории, только решив политические разногласия с РФ.

Северный поток-2
США и Германия ведут переговоры об окончании строительства Северного потока-2 / Reuters

Северный поток-2 в любом случае будет достроен - других вариантов здесь быть не может.

Для Германии это ключевой проект, который по сути позволяет ей стать крупнейшим газовым хабом на европейском континенте. Потому естественно, его строительство будут продвигать и дальше (не считая того, cколько денег вложено, сколько компаний задействовано и сколько создано рабочих мест).

При этом я не исключаю возможного введения регуляторных ограничений, которые, в данном случае будут вторичны. Ведь мы уже видели, как действовали регуляторные ограничения по OPAL, продолжению первого Северного потока, который идет по территории Германии и Чехии. То есть в дальнейшем, если санкции продолжаться, война за строительство СП-2 перейдёт в юридическую плоскость.

Северный поток-2 - изначально сугубо политическая манипуляция, в которой нет экономической логики. В данном случае мы говорим о смене труб, то есть логики в заявлениях об увеличении зависимости Европы от российского газа в зависимости от смены маршрута, нету - если газ из России в Европу идёт по территории Украины, то эта зависимость тоже никуда не девается.

Читайте такжеМиллиардные убытки и "вопрос жизни и смерти": что ждет Украину после запуска СП-2Для Украины окончание строительства и запуск Северного потока-2 - это серьёзная проблема, так как тогда мы выпадаем из логики европейского газового рынка. И занимать "страусиную позицию" или ждать того, что Штаты прикроют нас политически, я бы не стал. Потому что в любом Соединенные Штаты решат свои геополитические проблемы и с Берлином, и с Москвой, и с Пекином. Давление США на Германию в первую очередь связано с желанием заполучить Москву в качестве союзника по борьбе с Китаем. И так как Москва пока мало к этому стремится, именно отсюда и берёт начало свистопляска вокруг Северного потока-2, который стал весьма удобным рычагом для этого давления.

Если удастся урегулировать политические отношения между Киевом и Москвой, то Украина может рассчитывать на статус не крупного восточноевропейского газового хаба. В противном случае это не сработает, так как европейский потребитель будет выбирать маршрут, который экономически целесообразнее.

Проблема для нас как раз в том, что чисто экономически газ, идущий по украинскому направлению с учетом транспортировки выходит дороже, чем его доставка по СП-2. И тогда Украина потеряет по меньшей мере половину от того, что имеет сегодня - то есть доходы ГТС Украины, которые в этом году достигали $1,7 млрд, упадут минимум вдвое.

Соответственно, первоочередная задача Украины - создать себе конкурентные преимущества для борьбы за европейского клиента. Но пока мы работаем исключительно политическими инструментами, полностью игнорируя экономику. Хотя мы можем использовать существующие газовые хранилища, чтобы обеспечивать газом себя, и также быть газовым буфером для ЕС. Но для этого необходимо одобрение всех сторон - как Газпрома, так и европейских компаний.

Иными словами, Украине нужно быть неким энергомостом, с чего, возможно, может начаться урегулирование отношений между Украиной и Россией. Как в свое время таким мостом мог быть международный газотранспортный консорциум, о котором уже многие успели забыть.

Валентин Землянский, директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений НАН Украины, эксперт по вопросам энергетики, специально для Главреда

Северный поток-2 Валентин Землянский новости Украины
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