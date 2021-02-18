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Глобалисты приступили к разрушению США в пользу Китая

Андрей Головачев

политический эксперт

18 февраля 2021, 06:55

Именно глобальные корпорации сыграли решающую роль в том, чтобы убрать Трампа.

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Теперь американские гиганты смогут укрывать свои доходы в цифровом юане / GettyImage

Историки до сих пор спорят по поводу того события, которое окончательно добило Римскую империю. То есть такого события, после которого ничто уже не могло спасти Рим.

Но я убежден, что в отношении такого события касательно США, будет достигнут единодушный консенсус. И таким событием, которое сделало гибель Америки, как глобальной империи, уже неизбежной, станет день 16 января 2021 г.

А что произошло в этот день?

В этот день международная система трансграничных платежей SWIFT и Народный банк Китая (НБК) зарегистрировали совместную компанию Finance Gateway Information Service Limited, задачей которой будет окончательная разработка цифрового юаня.

Для США это проект означает неизбежную гибель, потому что цифровой юань выбивает последний козырь, на котором еще зиждется мировая гегемония США. А именно, доллар, как мировая резервная валюта и возможность накладывать санкции на своих противников.

Реализация проекта цифрового юаня:

  • даст возможность сделать цифровой юань международной резервной валютой;
  • лишит США возможности накладывать санкции на те компании, которые совершают транзакции в долларах, так как правительство США будет вообще не в состоянии обнаружить и воспрепятствовать таким транзакциям.

Доминирование США держится сейчас исключительно на долларе, как резервной валюте. Свою знаменитую "мягкую силу " Америка окончательно потеряла, превратившись в страну корпоративного фашизма. Остается последний бастион - доллар. Но и он в ближайшие годы падет. И на этом все. Далее распад и на месте бывшего союза Штатов возникнет несколько отдельных стран.

Читайте такжеКитай скоро выкупит Украину у АмерикиПримечательно, что наиактивнейшее участие в уничтожении США, как мирового гегемона, приняли именно американские глобальные корпорации, для которых гарантированный и беспрепятственный доступ к китайскому рынку, оказался более важным, чем национальная гордость. Именно глобальные корпорации сыграли решающую роль в том, чтобы убрать Трампа, который во главу своей внешней политики поставил борьбу с Китаем за гегемонию.

Перешагнув через политический труп Трампа, мировые финансовые игроки тут же принялись создавать цифровой юань, который позволит им гарантированно избежать санкций собственного правительства.

Ну, а то, что побочным итогом этого окажется закат США, их мало волнует. На то они и транснациональные корпорации. У которых, как и у пролетариата, согласно Маркса, Отечества нет.

Крайности сошлись. Именно поэтому корпорации поддерживают охлос и всячески уничтожают средний класс. Все по Оруэллу.

новости США SWIFT курс юаня Андрей Головачев новости Китая
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