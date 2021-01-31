История с дворцом Путина превратилась в дегенеративный водевиль

Дворец Путина

История с путинским дворцом напоминает какой-то балаганный фарс из эпохи крепостничества. В основе этого "водевиля" такой сюжет: помещик сделал крестьянке ребёнка, а потом, чтобы не было скандала, пытается выдать её замуж за какого-нибудь дворового, который должен взять грех хозяина и признать дитя своим. Путин в этой истории - помещик, а дворец - его незаконнорожденный ребёнок.

Вначале в роли подставного "отца дворца" уговорили выступить крепостного олигарха Пономаренко. Тот признал "дитя" своим и какое-то время играл роль счастливого родителя, но потом буквально сбежал из под венца и отказался от своего "отцовства".

Читайте такжеНавальный довел Путина до того, что тому пришлось кривляться в ТВВ помещичьей усадьбе - гвалт, скандал. Благородное семейство в шоке. Жена кричит помещику дурным голосом: " Так чей же это ребёнок, супруг мой, уж не твой ли?". Кажется, помещик попался и сейчас его будут бить веером по щекам. Но тут на помощь хозяину приходит самый преданный старый слуга Ротенберг, который валится на колени перед помещицей: "Не вели казнить, матушка, мой грех, ребёнка я наблудил". Далее - немая сцена...

А если серьезно, не только дворец Путина заплесневел, всё его государство заплесневело, разложилось и протухло. Лежит, как гнилая рыба на берегу, и воняет на весь мир.