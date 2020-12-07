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Как я перестала слушать Киркорова и Газманова

Лариса Ницой

Писательница, педагог, общественный деятель

7 декабря 2020, 08:34

Тот факт, что украинская молодежь не слушает отечественную музыку - это результат неэффективной гуманитарной политики.

Моргенштерн
Моргенштерн / 24СМИ

Видеохостинг Youtube опубликовал свой список самых популярных в Украине клипов и песен 2020 года, согласно которому украинцы в этом году отдавали предпочтение российским поп - и хип-хоп-исполнителям вместо украинских.

Я объясняю это тем, что сейчас в Украине очень массово происходит русификация молодежи. Она, несмотря на принятие закона об украинский язык (что само по себе было запоздалым действием), все равно сидит в русскоязычных социальных сетях и слушает музыку на русском языке - то есть, на том языке, который им ближе.

Исходя из своего опыта работы в детских лагерях, дети, которые туда приезжают, в основном русскоязычные и просят включать им именно русскоязычную музыку. Когда им включаешь похожую за ритмикой песню, но украинскую, то они не воспринимают ее на украинском языке и не могут под нее танцевать хотя, казалось бы, мелодия похожа, только слова в другом языке.

Читайте такжеРоссийский Моргенштерн против украинского Монатика: почему украинцы до сих пор слушают музыку РФПохожий эксперимент состоялся и в моей жизни - я раньше тоже слушала Киркорова, Газманова, но потом сознательно перешла на украинский язык, задолго до квот и войны, и все равно не воспринимала украинских песен еще некоторое время.

Я считаю, что такая ситуация с российскими песнями - это результат большого пробела в гуманитарной политике. Мы должны больше популяризировать украинскую музыку, а вместо этого мы пустили это на самотек. У нас никто этим не занимался с начала независимости - ни популяризацией украинской музыки, ни вообще украинской культуры. А это нужно начать делать еще вчера и не останавливаться. То есть то, что у нас висят таблички на улицах на украинском еще ничего не значит — молодежь выбирает ту музыку, которая царит в их среде. И она, к сожалению, русская.

Лариса Ницой, писательница, педагог, общественный деятель, специально для Главреда

YouTube языковые квоты Лариса Ницой новости Украины
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