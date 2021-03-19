Локдаун в Украине - это фикция и самообман

Рост заболеваемости коронавирусом больше всего на себе почувствуют малообеспеченные слои населения / УНИАН

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что на данный момент нет предпосылок к введению жесткого карантина.

Я против локдауна, но я за адаптивный карантин, который был бы одинаковым для всех и выполнение которого государство бы контролировало. Потому что в Украине, к сожалению, мы до сих пор не увидели ни одного адекватного локдауна и как раз поэтому любые карантинные и ограничительные мероприятия у нас не срабатывают и никак не влияют на общую заболеваемость.

Все то, что происходит, это – последствия извращенной коммуникационной кампании с населением, которая длится уже больше года. Ведь почему никто не говорит о ковидном фонде, где еще оставалось около 20 миллиардов гривен? Или где китайская вакцина Sinovac, за которую мы заплатили около 2 миллиардов гривен и почему у нас нет поставок вакцин по программе COVAX, которые нам обещали еще в декабре 2020 года? То есть, весь комплекс системных обманов со стороны чиновников и привел к тому, что сейчас происходит в Украине.

Более того, я не верю, что локдаун в Украине в принципе сработает. Даже если неделю назад и ввели бы жесткий локдаун по всей Украине, то в последующие три недели мы бы наблюдали увеличение госпитализаций. Потому что сейчас темпы прироста гораздо выше, чем в ноябре.

Читайте такжеЖесткий карантин в Киеве с 20 марта: что запретили в столицеНапример, в Киеве, где вводят ограничения "красной зоны", будет работать общественный транспорт, но с оговоркой о том, что он должен быть заполнен на 50% сидячих мест. Но достаточно будет один раз посмотреть на заполненность на остановке в час-пик, чтобы понять, как это будут соблюдать. И точно также будет и со всем локдауном и любыми ограничительными мероприятиями.

В нашей стране – это все фикция и самообман. И давить на население, требуя от него выполнения карантинных ограничений, бесполезно. Со стороны государства нужно давать ему действенные инструменты, которые реально выполнить, но вместо этого мы видим только запреты и ограничения.

В этой связи возникает логичный вопрос – почему тогда карантина придерживаются в других странах? Ответ прост – потому что люди там верят власти. Ведь власть там не обманывает, а если обманет, то сразу же уйдет в отставку. У нас же вместо отставок – полная безнаказанность и отсутствие системной работы.

По примеру 2020 года стало ясно, что дна в Украине не существует. Катастрофа уже случилась (хотя большинство людей этого не понимает) и волшебных пилюль, которые можно выпить и все станет хорошо, нет. Точка невозврата для Украины уже пройдена, а потому ситуация с коронавирусом в ближайшее время будет только ухудшаться, причем существенно.

Все мы, конечно, не умрем, но и выживем, к сожалению, точно не все. Когда в Италии в начале локдауна была сортировка и там еще выбирали, кому оказывать медицинскую помощь, но у нас уже даже не выбирают, а просто говорят: "мест нет". Потому по мере роста заболеваемости мы будем сталкиваться с тем, что выкарабкаться смогут лишь те, кто может себе финансово позволить лечение. И в этой ситуации больше всех будут страдать бабушки и дедушки, особенно те, за которыми никто не ухаживает.

Андрей Александрин, эпидемиолог, руководитель Национальной экспертной группы по инфекционному контролю, специально для Главреда