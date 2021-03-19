УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мнения

Локдаун в Украине - это фикция и самообман

Андрей Александрин

Эпидемиолог, руководитель Национальной экспертной группы по инфекционному контролю

19 марта 2021, 08:46

Точка невозврата для Украины уже пройдена, а потому ситуация с коронавирусом в ближайшее время будет только ухудшаться, причем существенно.

карантин в Украине
Рост заболеваемости коронавирусом больше всего на себе почувствуют малообеспеченные слои населения / УНИАН

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что на данный момент нет предпосылок к введению жесткого карантина.

Я против локдауна, но я за адаптивный карантин, который был бы одинаковым для всех и выполнение которого государство бы контролировало. Потому что в Украине, к сожалению, мы до сих пор не увидели ни одного адекватного локдауна и как раз поэтому любые карантинные и ограничительные мероприятия у нас не срабатывают и никак не влияют на общую заболеваемость.

Все то, что происходит, это – последствия извращенной коммуникационной кампании с населением, которая длится уже больше года. Ведь почему никто не говорит о ковидном фонде, где еще оставалось около 20 миллиардов гривен? Или где китайская вакцина Sinovac, за которую мы заплатили около 2 миллиардов гривен и почему у нас нет поставок вакцин по программе COVAX, которые нам обещали еще в декабре 2020 года? То есть, весь комплекс системных обманов со стороны чиновников и привел к тому, что сейчас происходит в Украине.

Более того, я не верю, что локдаун в Украине в принципе сработает. Даже если неделю назад и ввели бы жесткий локдаун по всей Украине, то в последующие три недели мы бы наблюдали увеличение госпитализаций. Потому что сейчас темпы прироста гораздо выше, чем в ноябре.

Читайте такжеЖесткий карантин в Киеве с 20 марта: что запретили в столицеНапример, в Киеве, где вводят ограничения "красной зоны", будет работать общественный транспорт, но с оговоркой о том, что он должен быть заполнен на 50% сидячих мест. Но достаточно будет один раз посмотреть на заполненность на остановке в час-пик, чтобы понять, как это будут соблюдать. И точно также будет и со всем локдауном и любыми ограничительными мероприятиями.

В нашей стране – это все фикция и самообман. И давить на население, требуя от него выполнения карантинных ограничений, бесполезно. Со стороны государства нужно давать ему действенные инструменты, которые реально выполнить, но вместо этого мы видим только запреты и ограничения.

В этой связи возникает логичный вопрос – почему тогда карантина придерживаются в других странах? Ответ прост – потому что люди там верят власти. Ведь власть там не обманывает, а если обманет, то сразу же уйдет в отставку. У нас же вместо отставок – полная безнаказанность и отсутствие системной работы.

По примеру 2020 года стало ясно, что дна в Украине не существует. Катастрофа уже случилась (хотя большинство людей этого не понимает) и волшебных пилюль, которые можно выпить и все станет хорошо, нет. Точка невозврата для Украины уже пройдена, а потому ситуация с коронавирусом в ближайшее время будет только ухудшаться, причем существенно.

Все мы, конечно, не умрем, но и выживем, к сожалению, точно не все. Когда в Италии в начале локдауна была сортировка и там еще выбирали, кому оказывать медицинскую помощь, но у нас уже даже не выбирают, а просто говорят: "мест нет". Потому по мере роста заболеваемости мы будем сталкиваться с тем, что выкарабкаться смогут лишь те, кто может себе финансово позволить лечение. И в этой ситуации больше всех будут страдать бабушки и дедушки, особенно те, за которыми никто не ухаживает.

Андрей Александрин, эпидемиолог, руководитель Национальной экспертной группы по инфекционному контролю, специально для Главреда

коронавирус новости Украины коронавирус в Украине Андрей Александрин коронавирус в Киеве
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Популярное
Байден назвал Путина убийцей и теперь у него проблемаБайден назвал Путина убийцей и теперь у него проблема Две причины, почему Украина обреченаДве причины, почему Украина обречена С помощью Британии Украина заставит Россию "захлебнуться"С помощью Британии Украина заставит Россию "захлебнуться" Два сценария: чем закончится скандал между Байденом и ПутинымДва сценария: чем закончится скандал между Байденом и Путиным О чем свидетельствуют новые пленки Суркова-МедведчукаО чем свидетельствуют новые пленки Суркова-Медведчука

Последние новости

08:46
За день до локдауна в Киеве подскочило число больных COVID-19
08:46
Локдаун в Украине - это фикция и самообман мнение
08:35
Перевод часов 2021 отменили или нет: кто и когда переходит на летнее время Видео
08:24
Гороскоп на 19 марта для всех: денежные перемены и рост сексуальности Видео
08:20
Кулеба рассказал, как РФ пытается помешать процессу возвращения Крыма Видео
Реклама
08:07
Коронавирус в Украине обновил максимум больных за сутки с начала года Видео
07:44
Еда с плесенью: ученые рассказали, всегда ли она опасна Видео
07:33
Байден случайно "назначил" Камалу Харрис президентом Видео
07:13
Сексуальная ведущая 1+1 засветила грудь на пикантном фото
07:07
Мендель больше не будет вести шоу Взгляд с Банковой Видео
06:55
Начало новой "холодной войны": почему Байден пересек красную линию мнение
06:30
После столицы локдаун введут и в Киевской области Видео
06:30
Эксперт предупредил о коллапсе и объяснил неизбежность локдауна в Киеве Видео
06:02
Врачи заметили у COVID-пациентов необычный эффект на ногтях Видео
05:34
День сна в 2021 году: приколы и интересные короткие факты о сне Видео
05:03
Овны: слабые стороны, лучшие партнеры, и что грозит в быту Видео
04:25
В РФ рассказали о зимнем дворце Путина с царскими "понтами" Видео
03:50
Эксперт рассказал, почему России удалось захватить Крым Видео
03:14
Эксперт оценил шансы военного нападения РФ на Украину из-за Крыма Видео
02:28
Как правильно варить цветную капусту: простые рецепты Видео
Реклама
02:05
Участница Холостяка публично оголила аппетитные формы
01:20
На День ангела Елены поздравления трогательные и красивые открытки Фото
01:06
Названа причина, почему лишний вес возвращается после диеты Видео
00:49
Жданов назвал условие, при котором Европа "задушит Путина"
00:40
В Германии назвали важным сигналом заявление Байдена о Путине-"убийце" Видео
00:08
Динамо вслед за Шахтером вылетело из Лиги Европы Фото
18 марта, четверг
23:38
Страны ЕС массово возобновляют вакцинацию препаратом AstraZeneca Видео
23:00
Синоптики рассказали, какой ждать погоды украинцам на выходных Видео
22:56
Голубовская бьет тревогу из-за COVID-19 и призвала готовиться к худшему Видео
22:55
Новая канонада магнитных бурь с 18 марта: как пережить Видео
22:47
Сериал Убивая Еву закрывают и назвали время выхода 4 сезона
22:15
В США за "голову" российского агента предлагают кругленькую сумму Видео
22:05
Как "гопническая" дипломатия РФ ответит Байдену на слова о Путине-убийце мнение
22:04
Шахтер с треском вылетел из Лиги Европы Фото
21:48
Сергей Бабкин ответил на слова жены об изменах и показал ее откровенное фото
21:38
СМИ раскрыли секретный план Германии по Северному потоку-2 и Украине Видео
21:23
Сумы берут "тайм-аут", чтобы избежать локдауна Видео
21:20
Тромб в ноге: какие симптомы указывают на опасное состояние Видео
20:58
У Байдена ответили на предложение Путина провести "баттл" Видео
20:52
У Зеленского обрадовались планам США по Украине Видео
Реклама
20:36
Состоялся релиз финального дополнения для кровавой DOOM Eternal Видео
20:29
Пестициды в продуктах: насколько сильно они подтачивают здоровье Видео
20:14
Владимир Дантес выпустил новый клип Sasha Видео
20:09
В США признались, когда Байден наконец-то позвонит Зеленскому
19:54
Зеленский срочно собирает СНБО - СМИ Видео
19:34
Кличко рассказал подробности о локдауне в Киеве с 20 марта Видео
19:33
Square Enix анонсировала новую Life Is Strange и ремастер первой части Видео
19:32
Путин высказался об аннексии Крыма и "щедрых подарках" Видео
19:26
Обещавший "тр*ахнуть маму" представитель Грузии на Евровидении выдал новое заявление Видео
19:13
Путин вызвал Байдена на баттл Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять