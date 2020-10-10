Лукашенко - отсохшая болячка Беларуси

Лукашенко украл у Тихановской победу/ Reuters

В сущности, революция в Беларуси началась еще в июле, когда стало ясно, что из всех оппозиционных Лукашенко кандидатов осталась одна Светлана Тихановская.

Из-за своего варварски пренебрежительного отношения к женщинам, г-н Лукашенко в издёвку повелел оставить ее в списках кандидатов. И тут произошло чудо. Чтобы поставить подпись в ее поддержку люди стояли в очередях многие часы.

Вторым чудом стало то, что другие оппозиционные кандидаты, посаженные в тюрьму или изгнанные из страны вечным тираном, всецело поддержали Светлану Тихановскую. А потом, 9 августа, белорусы встали в еще более нескончаемые очереди, чтобы проголосовать за нее. И проголосовали. И она, вне всякого сомнения, победила в первом же туре. Но вечный тиран нагло и грубо, по-мужицки, украл победу, заявив, что он победил, что за него проголосовали 4/5 избирателей.

Ложь была всем совершенно очевидна, но, и это третье чудо, привычно спокойные и апатичные белорусы с ложью этой не смирились. В стране начался бунт уже вечером 9 августа. Его подавили жестоко. Тысячи людей были арестованы. Арестованных подвергали страшнейшим издевательствам и пыткам, некоторых - убили.

Читайте такжеПочему Лукашенко с души воротит от ПутинаСтарый любитель советского ретро, тиран решил использовать наработку массового террора, как в 1918, как в 1937. Но - сломалось. Люди массово стали собираться у стен тюрем и их настрой был таким, что с часа на час можно было ждать штурма, освобождения страдальцев силой и суда Линча над палачами. Испуганный министр Караев приказал отпускать задержанных. И заключенные за три дня до того люди выходили в таком состоянии, что многих тут же отправляли в больницу, некоторых - в реанимацию.

И тогда свершилось еще одно чудо - ужаснувшись жестокости тирана и его прихвостней, белорусы ответили ему не взрывом ненависти, не ответной жестокостью, которая сметает всех снайперов и личную охрану, а твердым и мужественным всеобщим презрением. Сотни тысяч белорусов вышли на шествия под бело-красно-белыми флагами требуя, чтобы тиран, ставший к тому же узурпатором, ушел восвояси. Начались забастовки предприятий, стачки в университетах и лицеях.

Тиран, задыхаясь от ярости и ужаса, бегал по двору резиденции, размахивая автоматом, почти падал на колени перед Путиным в Сочи, прося о помощи, пугая своего российского "коллегу" НАТО и заговором западных спецслужб. Запугивания не помогли, российский правитель - тёртый калач, и на мякине его не проведешь. Ограничившись минимальной помощью, Путин оставил Лукашенко один на один воевать со "своим" народом. На дворе стоял не 2014 год и для восстановления СССР Путин чувствовал себя уже слишком старым. Играть в мачо ему перестало быть интересным. Самому бы усидеть подольше на кремлевском троне.

И новое чудо - мирный протест не выдохся, не исчерпал себя. Каждую субботу - женские шествия, каждое воскресение - стотысячные митинги. По одному теряют самообладание силовики, потихоньку уходят в тень. Арестов становится меньше, жестокое обращение с задержанными - теперь редкость. Террор не получился, игнорирование протеста тоже явно не получается.

Читайте такжеЛукашенко тонет и тащит за собой на дно ПутинаА протест всё сильнее размывает основания лукашенковской тирании. И еще высланная из Беларуси победитель тирана Светлана Тихановская. Она не затаилась в частной жизни, оберегая детей от спецслужб тирана. Она в полную меру стала публичным человеком. И теперь для всей Европы, для всей демократической части мира - именно Светлана Георгиевна признанный символ белорусского народа, а не презираемый и своим народом и всем миром тиран, у которого остались только спецслужбы, да и то поредевшие.

Эти два месяца видны всему миру массовыми шествиями и митингами. Но настоящая новая политическая жизнь идет в цехах заводов, университетских аудиториях, во дворах. Сотрудники, соученики, соседи собираются за чаем и пирогами, слушают лекции бесплатно выступающих перед ними университетских профессоров, обсуждают политику сегодня и будущее Беларуси - завтра.

За эти два месяца страна прошла огромный путь в формировании нового, соответствующего XXI веку, гражданского общества. Очень помогло, что Беларусь - одно из самых продвинутых интернет сообществ мира. Интернет дает возможность устанавливать горизонтальные связи и между районами и городами Беларуси, и с соплеменниками во всем мире. Помогает он узнавать и тех, кто остается опричниками Лукашенко и, ставя себя "опричь" общества, пытается, всё более безуспешно, устрашать его и не допускать его сплочения.

Когда на днях начались события в Киргизии, многие белорусы с тоской взглянули на юго-восток, подумав, вот бы нам так, в один день - и конец режиму. Но я думаю, что завидовать тут нечему. В Киргизии случился очередной переворот. В очередной раз власть от одного территориального клана перешла к другому. До построения стабильной демократии в Бишкеке далеко. Гражданское общество тут еще не сложилось, хотя процесс в этом направлении явно идет.

Читайте такжеЧто привез Лукашенко со встречи с ПутинымВ Бишкеке - переворот, пусть и демократический, а вот в Беларуси - настоящая революция. Переворот может произойти и обычно происходит за один-два дня. Но за ним легко может произойти и контр-переворот, что, кстати, не раз случалось в Киргизии. Революция же - это всегда процесс становления нового, вырастания еще не бывшего. Такое не случается в один день, и в один год не кончается.

В Беларуси ныне происходит великая антитоталитарная, антибандитская революция. Общество самоорганизуется, чтобы взять власть в свои руки, вырвав ее из цепких пальцев тирана. Большая часть пути уже пройдена - белорусское общество самоорганизовалось без вождей, без фюреров, а как раз "вождь" утратил и легитимность правовую, и доверие гражданское.

Лукашенко теперь, как отсохшая болячка, под которой уже сформировалась здоровая кожа. Легкий щелчок - и болячки нет. И только след, который исчезнет через неделю, напоминает о прошлом. И это - самое главное чудо.

В "тихой республике" завершается практически бескровная революция против тирании, утвердившейся на её земле уже век назад и последним уродливо-примитивным явлением которой стал режим Александра Григорьевича. В этом Белоруссия - пример для Киргизии, для Казахстана, для Азербайджана, для России.

Исчезновение отсохшей болячки с кожи Беларуси чудом уже не будет - это - естественное завершение революционного процесса.