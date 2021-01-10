Свои поисковики и мессенджеры становятся условием независимости любой страны

Дональд Трамп / GettyImages

Блокирование Twitter Трампа, безусловно, не пройдет бесследно и в мировом масштабе.

Простая житейская логика: если у американских соцсетей не дрогнула рука выпилить президента США, то уж тем более ничего не дрогнет, чтоб уничтожить любой другой аккаунт, если он покажется "политически неправильным". Особенно в странах, с которыми у США (а точнее у демократического истеблишмента) напряженные отношения.

Собственно, это было понятно уже давно.

Но удаление Трампа из Twitter просто уже последний звонок для самых глухих.

Реакцией на это будет национальная сегментация интернета. Ограничение работы американских соцсетей на территории отдельных стран, либо наложение на них штрафов и санкций за блокирование аккаунтов национальных пользователей (по такому пути, например, уже пошла Россия).

Фаерволы, которые еще недавно казались китайской экзотикой, могут скоро стать очень распространенным явлением. А наличие своих поисковых систем, социальных сетей и мессенджеров будет таким же атрибутом суверенитета великих держав, как и обладание ядерным оружием.

В ближайшей же перспективе глобальной альтернативой американским соцсетям станет Телеграмм. Особенно если он, как и обещает Дуров, запустит программы монетизации для пользователей.

Правда, если Телеграмм будет демонстрировать большие успехи, то в США его могут объявить "инструментом Кремля", а Google и Apple удалят из своих магазинов. Но такая угроза, в свою очередь, побудит создавать альтернативные каналы продажи и распространения приложений.

Это будет большая IT-битва, которая изменит мир не меньше (а может быть и больше), чем пандемия коронавируса.