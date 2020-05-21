Наглый грабеж украинцев: как "пленки Деркача" вскрыли игры Порошенко с тарифами

Экс-министр экономики объяснил, зачем Порошенко вместе с западными политиками искусственно задирал тарифы на коммуналку в Украине / УНИАН

Хотя подлинность "пленок Деркача" еще требует расследования, эти материалы будут иметь огромное значение как в Украине, так и за ее пределами.

Сам факт того, что секретный разговор президента Украины и вице-президента США, который проходил по каналу секретной связи, был записан, а потом произошла утечка этой записи, вызовет резко негативную реакцию в Соединенных Штатах. Тем более, если утечка произошла на украинской стороне. Когда подобное случилось на американской стороне, и была обнародована запись разговора Дональда Трампа с Владимиром Зеленским, в США затеяли целое расследование на уровне Конгресса. В том числе из-за этого разговора демократы попытались объявить импичмент Трампу.

Учитывая, что бывший вице-президент США Байден сегодня является кандидатом в президенты США, украинскому руководству надо приложить все усилия, чтобы избежать возможных обвинений украинской власти в попытке очередного вмешательства в ход президентских выборов в США путем умышленного слива информации, явно дискредитирующей Байдена.

Порошенко импичмент не грозит – он свои выборы уже проиграл. Однако ему грозят обвинения в сдаче национальных интересов Украины и в том, что он, занимая должность президента, действовал под внешним давлением и в интересах другой страны.

Очевидно, что в Украине есть политические силы, заинтересованные обвинить Порошенко в государственной измене на основании этих фактов, доказывающих, что он действовал вопреки интересам украинского народа.

Почему МВФ было важно задрать тарифы в Украине

Среди прочего, благодаря "пленкам Деркача" мы узнали, что Петр Порошенко хвастался Джозефу Байдену, что поднял коммунальные тарифы не на 75%, как хотел МВФ, а больше – на 100%. По этой информации и другим заявлениям мы видим, что Порошенко в разговоре с Байденом даже не пытался защитить интересы Украины и украинцев. Он лишь отчитывался о том, как брал дела под свой контроль, действовал в интересах западных стран, в частности, США, и как примерно выполнял требования международных финансовых организаций.

Если все это подтвердится, и если бывший президент Украины вправду добился повышения тарифов на 100%, как старательный передовик, перевыполнив требования МВФ, то это, конечно же, будет характеризовать Порошенко с самой негативной стороны и может окончательно похоронить его как политика.

Потянет ли это на уголовное дело? Это – вопрос к следствию.

Читайте такжеВ США жестко предупредили Украину из-за "пленок Деркача"Зачем все это было нужно МВФ? МВФ представляет коллективную волю и интересы западных стран. Один из их интересов состоит в том, чтобы экономика Украины была менее конкурентоспособна в сравнении с развитыми странами Запада. Поэтому МВФ постоянно настаивает на том, что в Украине не должно быть более низких тарифов на газ и электроэнергию и любые виды ресурсов для промышленности, чем они есть в западных странах. Потому что более низкие тарифы обеспечивают более низкую себестоимость продукции и дают конкурентные преимущества украинской экономике.

Также, с точки зрения МВФ, в Украине не должно быть более низких тарифов на коммунальные услуги для населения, потому что эти тарифы в значительной мере определяют цену рабочей силы, то есть величину заработной платы. Если зарплата благодаря тарифам оказывается ниже, чем в западных странах, то опять-таки Украина получает конкурентное преимущество, с точки зрения инвестиций.

Вспомните, сам Порошенко когда-то рассказывал на международных форумах, приглашая инвесторов, что у нас квалифицированная и дешевая рабочая сила. А дешевой она была потому, что население тратило на оплату коммунальных услуг меньше, чем население европейских стран и США.

Поэтому, повышая тарифы, наша власть делает необходимым повышение зарплат, пенсий и прочих выплат, чтобы покрыть рост тарифов, и тем самым понижает конкурентоспособность украинской экономики.

Кроме того, повышая цены энергетических ресурсов и сырья для промышленности и отказываясь от государственного регулирования этих цен (или, как принято говорить языком западных консультантов: "переходя к рыночным ценам на ресурсы"), государство способствует приватизации добычи этих ресурсов, в том числе с участием иностранных транснациональных корпораций, а также создает стимулы для экспорта ресурсов из Украины.

Читайте такжеПлёнки Деркача: каких последствий ждать УкраинеПоэтому важен ответ на вопрос: а насколько экономически оправданы наши тарифы, и не диктуются ли они чисто политическими соображениями? Тарифы на газ в Украине, например, что раньше, что сейчас – завышены. Многие оппозиционные политики в последние годы приводили выкладки, с которыми не поспоришь. Например, Украина в год добывает около 20 миллиардов кубометров газа собственной добычи, а себестоимость и цена этого газа намного ниже, чем цена импортного газа. Тем не менее, под давлением МВФ, цены на газ как для промышленности, так и для населения систематически искусственно повышались до так называемых цен "импортного паритета".

К тому же, в период президентства Порошенко импортный газ якобы "импортировался из Европы". Для этого использовалась целая специально созданная сеть посреднических иностранных фирм-прокладок, которым за пять лет Украина переплатила "за услуги" около 1,5 миллиардов долларов. За счет украинской промышленности и украинских потребителей, конечно.

Все это понижало конкурентоспособность украинской экономики, фактически убивая ее. Теперь стоит ли удивляться разрушению украинской химической и, частично, металлургической промышленности?

Внешнее управление

Кроме того, сегодня на передний план вышла тема тарифов на электроэнергию, которые также собираются повысить. Нынешнее правительство даже останавливает блоки государственных АЕС, потому что они производят дешевую электроэнергию, которая, в свою очередь, делает более конкурентоспособной украинскую промышленность.

Тарифы "зеленой энергетики" почти в 8-10 выше, чем тарифы на энергию, произведенную АЕС. Но, несмотря на это, в Украине все равно упор делается на "зеленую энергетику".

При этом наша власть ссылается на то, что этого требует Запад. Теперь же, в значительной мере лишившись дешевой энергии атомных станций, правительство будет поднимать тариф для населения. А это ухудшит положение граждан, сделает их беднее, но одновременно будет заставлять власть искать возможности повышать зарплаты и пенсии, дополнительно расходуя и без того скудные средства государственного бюджета.

Таким образом, Украину по цене ресурсов планомерно выводят на уровень европейских стран, и при более низкой конкурентоспособности украинской промышленности и более низкой производительности труда, обрекают промышленность на уничтожение. Уместно упомянуть также намного более высоких ставках по кредитам для украинских промышленных предприятий и затрудненном доступе к этим кредитам.

Читайте такжеГосизмена Порошенко 2.0: чем грозят пятому президенту пленки ДеркачаЕще один смысл затей с тарифами на газ и электроэнергию состоит в том, что, когда цена на энергоресурсы будет повышена, появится возможность прямо экспортировать эту энергию, например, газ. Ведь уже появились "первые ласточки", то есть компании, которые начали экспортировать газ в Европу. А поскольку Европа более платежеспособна, экспорт энергоресурсов в европейские страны будет лишать ресурсов Украину.

Так что полным ходом идет борьба за ресурсы. И повышение коммунальных тарифов, приватизация соответствующих объектов, передача Нафтогаза под внешнее управление (его наблюдательный совет возглавляет гражданка Великобритании, а сам совет руководит нашим Нафтогазом, сидя в Лондоне) – все это показывает систему, которая сложилась в Украине при Порошенко и которая явно направлена против интересов украинского государства.

Надежды на то, что после обнародования "пленок Деркача" что-то изменится в Украине, что будут пересмотрены тарифы, пока нет. Потому что нынешняя власть идет по стопам Порошенко. Ведь Зеленский приезжает в Раду, только чтобы лично поддержать те законы, принятия которых требует МВФ. И Зеленский не стесняется говорить прямо, что закон об открытии рынка земли – это условие МВФ, что закон о банковской системе – тоже требование Фонда. А когда президент страны сам выступает представителем МВФ, это прямо свидетельствует о факте внешнего управления Украиной.

Так что, возможно, в результате обнародования "пленок Деркача" ничего не изменится, зато все украинцы поймут, что Украина утратила свой суверенитет, что мы более не являемся самостоятельным государством, что наши руководители действуют в интересах западных стран и в ущерб украинскому народу. И станет очевидно, что при такой власти украинцы будут становиться все беднее и беднее.

Виктор Суслов, заслуженный экономист Украины, экс-министр экономики Украины, специально для Главреда