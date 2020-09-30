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Нагорный Карабах и Донбасс: уроки для Украины

Андрей Головачев

политический эксперт

30 сентября 2020, 08:43

Война на Донбассе будет возобновляется снова и снова и каждый раз все с большим ожесточением и большими жертвами, потому что обе стороны будут к нему готовиться заранее, как сейчас в Нагорном Карабахе.

Донбасс,война
Войну на Донбассе нельзя было затягивать / УНИАН

Новая война, которая сейчас вспыхнула между Арменией и Азербайджаном, еще раз наглядно доказывает, что замораживание территориально-этнического конфликта - это самое неудачное решение, которое обрекает конфликтные стороны на вечные мучения, отсутствие инвестиций, бедность и бесперспективность своего существования.

Потому что замораживание делает конфликт вечным. Страны с замороженными конфликтами, как правило, не развиваются и стагнируют, у них вырастают целые поколения людей с депрессивной или воинственной психологией, а самые умные просто покидают такие страны в поисках лучшей доли. Замораживание самое худшее решение из всех возможных для будущего страны. Точнее, это совсем не решение.

Поэтому Украине после заключения Минского Соглашения-2, нужно было его немедленно выполнить и ни в коем случае не допустить замораживания конфликта.

Читайте такжеНагорный Карабах в огне: три сценария развития ситуацииДаже если внешне казалось, что соглашение нам невыгодно, его надо было немедленно выполнять, быстро интегрировать Донбасс, зализывать раны, получать международную помощь на восстановление и т.д. И быстро делать экономические и политические реформы в соответствии с Соглашением об Ассоциации. Прекратить всякую риторику про вступление в НАТО, потому что это сейчас утопическая идея, и быстро делать все реформы, которые требовал ЕС. Это был единственный шанс на хорошее будущее Украины. ЕДИНСТВЕННЫЙ.

Увы, не сложилось. Произошло замораживание конфликта. Наши власти использовали Минск -2 как военную хитрость, просто как передышку и обрекли страну на вечный конфликт и экономическое прозябание. Теперь про европейский вектор можно забыть.

С такой гирей на ногах, как замороженный конфликт на Донбассе, мы никому и нигде не нужны.

Нам казалось, что мы обманули Россию, но обманули мы сами себя, когда не вняли советам Меркель и Макрона, которые понимали какую стратегическую ошибку совершал Порошенко ради удержания своей власти.

Война на Донбассе будет возобновляется снова и снова и каждый раз все с большим ожесточением и большими жертвами, потому что обе стороны будут к нему готовиться заранее, как сейчас в Нагорном Карабахе. Аналогия почти 100-процентная.

Читайте такжеВозвращение Донбасса - самая большая украинская коллективная иллюзияБолее того, возобновление войны может использоваться и обязательно будет использоваться недобросовестными политиками по обе стороны для решения своих проблем борьбы за власть. Но все может быть и значительно хуже. Конфликт может перерасти в полномасштабную войну с Россией. В результате которой Украина, скорее всего, в нынешнем своем виде прекратит существование. Старик Штайнмайер не зря уговаривал Зеленского принять его формулу. Это был последний шанс, который мы гордо отвергли.

Вообще говоря, замораживание конфликтов происходит, потому что общество не в состоянии преодолеть сопротивление немногочисленных, но чрезвычайно активных национально-патриотических сил, требующих продолжения войны до победы, ни отдадим ни пяди нашей священной земли и т.д. Здесь действует так называемый эффект безбилетника по обе стороны конфликта. Что это такое и как он работает желающие могут почитать в моей статье Почему нет мира на Донбассе.

Андрей Головачев Нагорный Карабах война на Донбассе новости Украины
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