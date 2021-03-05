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Не корми троля: почему Украине стоило дождаться извинений от Словакии

Андрей Золотарев

политолог, директор аналитического центра «Третий сектор»

5 марта 2021, 08:34

Шутка Словакии еще раз показала, что Украину на Западе не ценят. Но Украина своей реакцией сама дает понять, что у нее нет чувства собственного достоинства.

Матович
Премьер Словакии Игорь Матович извинился за шутку о Закарпатской Украине / Reuters

Премьер-министр Словакии Игорь Матович публично принес извинения за свою шутку о плате России Закарпатской Украиной за поставки вакцины из РФ.

В данном случае МИД Украины поторопился с требованием извинений от словацкой стороны – как минимум, стоило подождать, пока это сделают сами словаки, так как любому дипломату понятно, что премьер сморозил глупость. Извинение в таких случаях – это правило хорошего тона. Потому достаточно было бы просто принять извинения от словаков и на этом инцидент был бы исчерпан.

Есть негласное правило – не кормить троля, то есть если кто-то сморозил глупость, не нужно опускаться до его уровня. А наша нервная реакция на эту глупость не добавляет нам солидности и показывает наши больные места как страны. То, что нас в грош не ставят понятно как раз из этой шутки словацкого премьера, ведь все это – прямая демонстрация нашего веса и авторитета у западных стран.

Читайте такжеКулеба резко отреагировал на слова премьера Словакии о ЗакарпатьеПотому не стоит удивляться, что через какое-то время такие же шутки будут отпускать и другие соседние страны. Например, в Румынии, где у маргинальных политиков периодически возникают призраки Romania mare (Великой Румынии) и утраченной Буковины, или Польши, у которых с Украиной есть проблемные темы. Иными словами, реакция МИДа показывает то, как мы на такие шутки ведемся.

Но куда больше толку было бы от хладнокровия и сохранения чувства собственного достоинства. Так как в любом случае выяснения отношений с другими странами, даже по таким поводам не будет способствовать нормальным отношениям. Ведь в дипломатии, которая строится на личностном факторе, действуют все те же принципы, что и в общении между людьми – если вас кто-то обидел и пусть даже звучали извинения, осадок все равно остается.

Андрей Золотарев, политолог, директор аналитического центра "Третий сектор", специально для Главреда

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