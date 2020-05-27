Новые требования МВФ - неприкрытый глум над Украиной

Эксперт объяснил, почему новые условия МВФ, выдвинутые Украине, выглядят издевательством

Беготня Украины за Международным валютным фондом вызывает лишь скепсис. МВФ, как и любой переговорщик, отлично чувствует слабость своего собеседника и, пользуясь ситуацией, выдвигает все новые и новые условия, которые не имеют никакого отношения ни к способности нашего государства возвращать долги, ни к экономическому развитию. Украина, едва только удовлетворила предыдущие желания МВФ, приняв "банковский закон" и закон о рынке земли, как Фонд выдал на-гора новую порцию условий, которые следует выполнить, чтобы получить кредит.

Вспомните, как в свое время МВФ давал кредиты правительству Азарова – тогда никаких условий не было, а суммы кредитов были намного больше. Сегодня же мы за какие-то копейки, готовы выполнять все новые условия.

МВФ выдал Украине целый список условий, которые касаются самых разных сфер жизни нашей страны.

Энергетическая сфера

Для получения транша МВФ нужно изменить уставНафтогаза, приведя его в соответствие нормам Организации экономического сотрудничества и развития. Нынешний устав не устраивает Фонд тем, что несколько ограничивает полномочия наблюдательного совета НАК. По сути, Фонд требует, чтобы набсовет был неподотчетен и дальше работал сам на себя, а не на украинскую экономику.

Читайте такжеВо имя МВФ у украинцев будут отбирать последнееВ свое время Гройсман начал приводить в чувство Нафтогаз, который одурел от своей безответственности и коррупции. Несмотря на то, что компания полностью, на 100%, принадлежит государству, по сути, им управляет наблюдательный совет с мутными людьми, которые ни за что не отвечают - но именно они контролируют и потоки, и цены, зарабатывая на "прокладках", которые Украине через Швейцарию продают российский газ.

Если говорить прямо, то МВФ требует вернуть все, как было, чтобы эти люди и дальше развлекались в Нафтогазе. Этой истории пора положить конец - ненужный набсовет, от которого государство только страдает, должен быть ликвидирован. Украине пора вернуть себе контроль над собственной госкомпанией.

Судебная сфера

Фонд потребовал изменить процедуру отбора членов Высшего совета правосудия. Судебная реформа в Украине затянулась. Мы уже шесть лет живем в одной и той же "грантоедской" истерии: "грантоеды" осваивают деньги за новые тесты для судей, но при этом продолжаются постоянные крики и стоны о том, что ничего в этой сфере не меняется. Конечно, ничего не будет меняться, если постоянно ротировать судей и заниматься ерундой! Кроме того, эти требования не имеют никакого отношения к экономике Украине. Такой шаг лишь приведет к выведению из-под юрисдикции государства очередных институций, которые будут ощущать свою полную безнаказанность и не будут ни перед кем отвечать, как Нафтогаз сейчас.

Фискальная сфера

МВФ потребовал разработать механизм, который бы позволил Государственной налоговой службе и Государственной таможенной службе работать как единое юридическое лицо. От этих объединений толка не будет. У нас уже был подобный печальный опыт, к примеру, тот же "Минсдох" под управлением Клименко. Такие объединения у нас не работают. Эти структуры должны быть разделены, потому что в Украине в случае их объединения результат будет один: никто ни за что не будет отвечать.

Банковская сфера

МВФ потребовал, чтобы НБУ создал план по работе с проблемными активами государственных банков, а также чтобы были внесены изменения в закон о Фонде гарантирования вкладов и законе о банках и банковской деятельности в части структуры капитала банков и требований к капиталу. В этом есть рациональное зерно, ведь наша банковская система не работает, потому что очень много проблемных кредитов, но этот вопрос никто не решает. После беспредела, который под дудку МВФ устроила Гонтарева, были убиты многие банки, а их активы были обесценены. И теперь эти активы продаются за бесценок, например, за 1% от их стоимости. Это – просто грабеж в интересах западных инвестиционных групп! И это – чистой воды "мутки" спекулянтов, которые будут грабить страну.

Вопрос с этими банками нужно решать, но не таким образом. Если сейчас за бесценок раздадут все это, то возникает вопрос: "а за счёт чего тогда будут погашаться долги, которые уже скоро надо возвращать? Таких денег у страны нет.

Антикоронавирусная сфера

МВФ потребовал провести аудит средств государственного бюджета, которые были потрачены на борьбу с коронавирусом. Это требование, в принципе, обоснованное. При этом в Украине наплодили - простите мой "французский" - херову тучу антикоррупционных органов – чем они у нас занимаются, почему они сами не могут провести такой аудит? Если были какие-то нецелевые траты, то пусть расследуют и возбуждают уголовные дела, если нет, то – о чем тогда речь. К тому же, у нас есть и Счетная палата, которая должна этим заниматься.

Так что Украина, выпрашивая деньги у МВФ, просто занимаемся ерундой, а Фонд откровенно над нами издевается, выдвигая новые дополнительные требования. Тем более, что 2 миллиарда долларов на борьбу с коронавирусом МВФ должен был выделить Украине просто так, без каких-либо условий. Всем остальным странам Фонд дает деньги на борьбу с вирусом, а мы, как последние идиоты, бегаем за ним.

Тарас Загородний, политический и экономический эксперт, специально для Главреда