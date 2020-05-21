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Путинские "партнеры" ожидают начала распада РФ со дня на день

Эль Мюрид

военный эксперт, блогер

21 мая 2020, 11:47публикуется на языке оригинала

Вначале распадаться будет сам режим власти, а потом может и территория.

Турецкий поток
Турция закупает газа у РФ даже меньше Литвы / RT

На фоне идущей уже вполне нешуточной войны между Турцией и Россией в Ливии (то, что о ней не пишут в парадигме "нас там нет", ничего не значит - единственный летающий госпиталь минобороны "Скальпель" челночит в ливийскую Аль-Джуфру, турки с удовольствием демонстрируют кадры уничтожения "Панцирей" и "Красухи", триумфально везут еще один "Панцирь" в виде трофея к себе) разваливается важнейший российский инструмент влияния на Турцию - поставки газа. Турция, которая еще недавно была крупнейшим после Германии рынком сбыта Газпрома в Европе, откатывается во второй десяток покупателей региона, купив газа даже меньше, чем Литва. Турки последовательно отсекают себя от токсичного "партнера".

Это, на самом деле, единственная внятная стратегия отношений с сегодняшней Россией. Спрятавшийся в бункере психопат, бредящий о мировом господстве и величии - не самый вменяемый собеседник, так что чем меньше с ним связывает, тем проще вести вынужденные беседы.

При этом нужно понимать еще один момент, который становится всё более определяющим. Кремлевские "партнеры" рационально оценивают происходящее в России и отдают себе отчет в том, что в ближайшей перспектив здесь должны (уже не "могут", а именно "должны") начаться катастрофические процессы распада. Вначале распадаться будет сам режим власти, а далее - по обстановке. Может, и территория.

Читайте такжеНад жалким фюрером Путиным уже начинают смеятьсяВ такой модели все прогнозы выглядят однозначными. В первую очередь просто необходимо свести зависимость от российских поставок к минимуму. Особенно, если существует альтернатива, гораздо менее проблемная, чем российская. Подобные мотивы начинают проявляться у всех кремлевских "партнеров", которые, конечно, не смотрят российские федеральные каналы, а потому не пребывают в наркотической нирване и патриотическом психозе. Пожалуй, только Китай вынужден рассматривать сотрудничество с российским режимом как неизбежное зло, но этот мотив для китайцев напрямую связан с ужесточающимся конфликтом с США, а потому Китаю, без сомнения, требуются альтернативные маршруты поставок - и в свою сторону, и от себя. Возможные события в России китайцев, наверное, тоже напрягают, но скорее всего, у них есть планы по взятию под контроль месторождений и маршрутов поставок на непредвиденный момент. Конечно, когда он наступит, китайцы будут соревноваться с американцами в вопросах высадки и контроля над стратегическими объектами бесхозной России, но это всё в рамках текущего осложнения отношений между двумя пока еще партнерами.

Турки же решают свои собственные задачи. Они менее глобальны и затрагивают в основном окружающий их регион. И создание нового безопасного уровня сотрудничества с Россией - одна из таких задач.

Эль Мюрид Владимир Путин Турецкий поток Реджеп Тайип Эрдоган новости России США Китай Турция
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