Порошенко забыл, как горячо поддерживал "формулу Штайнмайера" / УНИАН

На прошлой неделе многие вспоминали Петру Порошенко его позицию относительно принятия Харьковских соглашений. Напомню, что Петр Алексеевич по сути их оправдывал.

Я же хочу напомнить немного другую историю. Речь пойдет о том, как и благодаря кому мы получили "формулу Штайнмайера". Эта "ловушка 22" до сих пор висит на Киеве и вряд ли администрации Владимира Зеленского будет по силам от нее избавиться.

Напомню, что под "формулой Штайнмайера" подразумевается урегулирования войны на востоке Украины путем проведения местных выборов в ОРДЛО под наблюдением ОБСЕ, предоставление временного особого статуса отдельным территориям Донбасса, а затем — после доклада представителей ОБСЕ по итогам выборов на неподконтрольной Украине территории — предоставление постоянного особого статуса этим территориям. Со всеми последствиями: в виде амнистии боевиков, совместных патрулей ВСУ и "народной милиции", переходной администрации с участием боевиков "ДНР/ЛНР" и тому подобное.

Читайте такжеУкраина готовится отбить Донбасс, шансы ее как никогда высокиЭта "формула" была одобрена Киевом, при личном вмешательстве Петра Порошенко в 2016 году. Об этом откровенно заявил бывший глава МИД Вадим Пристайко: "формулу Штайнмайера, которую наш глава государства согласовал, мы, как люди, которые выполняют даже то, что пообещали наши предыдущие президенты, должны выполнять".

Тот же Пристайко подтвердил в 2019 году, что на момент подписания "формулы Штайнмайера" и после того, "по ней нет разногласий между Украиной и Россией".

Это уже потом симпатики Порошенко начали рассказывать, что Петр Алексеевич имел не то в виду, что в тексте "не так все однозначно"…

Что же принесла Украине "формула Штайнмайера"? Для начала в Минске Украину заставили привязать политический кейс урегулирования к пошаговой реализации договоренностей по демилитаризации отдельных пунктов на линии разграничения и отвода сил. Еще до Парижского саммита Нормандской четверки" российская сторона четко заявила, что без отвода сил в конкретных точках (в выгодных ей) не будет вести речь о политических условиях урегулирования и наоборот.

Читайте также"Хитрый план Украины по Донбассу провалится, как и все предыдущиеВо-вторых, Киев должен теперь маневрировать в вопросах "модальности проведения местных выборов в ОРДЛО", поскольку от этих "диалогов" зависит "добрая воля" Запада надавить на Россию хотя бы слабыми санкциями. Каждые такие "диалоги" о выборах в ОРДЛО рискуют закончиться новыми обязательствами для Украины, которые перечеркнут все усилия военных на фронте.

В-третьих, "формула Штайнмайера" открывает перспективу для разного рода капитулянтских проектов "реинтеграции" на принципах де-факто федерализации страны. Целиком в нарративах партнера Порошенко – Виктора Медведчука.

В 2016 году, когда появилась "формула Штайнмайера" Петр Порошенко всячески доказывал, что это "мудрое политическое решение, направленное на урегулирование ситуации на востоке Украины и прекращение войны".

Сегодня сотни порохоботов рассказывают, как они во главе с Петром Алексеевичем борются против "формулы Штайнмайера" и противостоят реваншу.

Спасибо...