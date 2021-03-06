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Почему шутка словацкого премьера - оговорка про Фрейду

Андрей Головачев

политический эксперт

6 марта 2021, 10:25

Украина совершенно неадекватно оценивает то, как к нам реально относятся в Европе.

Матович
Шутка Матовича - суровая реальность / Reuters

О чем говорит "шутка" словацкого премьера о рассчете с Россией за поставки вакцины от коронавируса Спутник V "Закарпатской Украиной"? На самом деле это была никакая ни шутка, а самая, что ни на есть суровая реальность. Это была типичная оговорка по Фрейду.

Наши западные соседи, Венгрия, Словакия, Румыния, и не только они, считают, что Украина не состоялось как устойчивое государство.

Они рассматривают Украину, как страну, в которой никак не складывается единая политическая нация и поэтому наблюдается опасное гражданское противостояние.

Как следствие этого, страна пребывает в перманентном экономическом и политическом кризисах. Они убеждены, что факту Украина - это государство failed state, в котором не работают институты власти, и которое уже не в состоянии существовать без постоянной международной помощи и внешнего управления.

И самое главное, наши соседи считают, что украинская элита жадная, эгоистичная, не договороспособная, криминальная по своему мышлению, не способна к ответственному поведению, не обладает государственническими инстинктами и поэтому не в состоянии решить проблемы страны. Напротив, она эти проблемы только усугубляет.

Читайте такжеНе корми троля: почему Украине стоило дождаться извинений от СловакииШутка словацкого премьера была, конечно, за гранью допустимого и реакция нашего МИД была верной, но инцидент говорит, что мы совершенно неадекватно оцениваем то, как к нам реально относятся в Европе. Нам кажется, что все одобряют наше не просто глупое, а временами, безумное поведение.

А реальное отношение к нам очень простое: нас считают уже не просто проблемным государством, а, возможно, уже и нежизнеспособным. Ну, если наши некоторые посольства занимаются крупномасштабной контрабандой, а практически с каждой закупки в Министерстве обороны берут откаты, то приходится признать, что наши соседи, в чем то и правы. Ведь у нас нет никаких нравственных ограничений!

новости Словакии Закарпатье Андрей Головачев российская вакцина
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