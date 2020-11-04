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США на пороге новой Гражданской войны

Олег Соскин

Директор Института трансформации общества, экономист и политолог

4 ноября 2020, 06:54

Учитывая все те процессы, которые могут развернуться в США после выборов, Штатам будет не до Украины.

выборы в США
В США после выборов неизбежны столкновения на улицах / Фото Reuters

Шансы Байдена и Трампа на победу в президентских выборах приблизительно равны, и в таких условиях многое будет решать голосование по почте, ведь в разных штатах США разные системы сбора голосов по почте, процедура их подтверждения, сроки. В некоторых штатах процесс подсчета может затянуться на неделю, и, пока все не будет посчитано, нельзя объявить, кто победил в штате. А это значит, что не будет ясно, за кого должны голосовать выборщики.

Таким образом, в США создан огромный объем секторов неопределенности, процесс затянется, и в этом отрезке каждый кандидат будет настаивать на своей победе. При этом противостояние будет идти не просто между Трампом и Байденом, а между двумя мощнейшими системами: финансовыми, политическими, социальными, расовыми, мировоззренческими, религиозными. Существует колоссальный объем противоречий, и за обоими сторонами стоят миллионы долларов.

Победителю будет всё, а проигравшему – смерть. Такого в США никогда не было. Теперь же все понимают, что победитель принесет в жертву проигравшего, а потому любая из сторон просто не может признать свое поражение. Поэтому они будут сражаться, и в дело вступит улица.

По последним данным, на руках у американцев 470 миллионов единиц оружия. В таких условиях неизбежно начнутся столкновения на улицах.

И не ясно, как все это будет протекать, ведь есть штаты, которые контролируются демократами, а есть – которые контролируются республиканцами. Терять нечего ни тем, ни другим, а значит, противостояние будет нарастать.

Читайте такжеТрамп будет цепляться за власть до последнегоШансы договориться – очень малы: правящие финансово-корпоративные элиты не могут прийти к согласию. За Байденом стоит банковский капитал, а за Трампом – производственный капитал. А, значит, остается один выход – разделить штаты, где победил Байден и где победил Трамп. Разделение государства – это самый лучший вариант в нынешней ситуации. Ведь альтернатива – повторение Гражданской войны.

Я склонен полагать, что грядет раскол США. Или же кто-то из кандидатов попытается подавить другого силой. Учитывая расклад сил в Верховном суде США, Трамп может подавить Байдена, ведь у Трампа там шесть судей, а у Байдена – только трое.

Но – под демократами Палата представителей, а под республиканцами Сенат.

Таким образом, цугцванг, ничья, приблизительно равные силы.

Что касается Украины, то учитывая все процессы, которые грозят развернуться в США после выборов, Штатам будет не до неё – внутренние проблемы отодвинут Украину далеко на задний план.

Если победит Трамп, то он попытается расправиться с Байденом через его сына. Все нити тут – в руках Рудольфа Джулиани, который чрезвычайно близок к Трампу. И тут важной будет фигура, о которой пока никто не говорит – бывший посол Украины в США Валерий Чалый. Это будет колоссальный удар по Порошенко.

Если же победит Байден, для Порошенко наступит золотое время, он усилится. А Зеленского попросту "сольют"...

В принципе, Зеленского попытаются "слить" в любом случае – и в случае победы Трампа, и в случае победы Байдена. Он никому не нужен. Трампу подходит Кличко, Байдену – только Порошенко. Зеленский – третий лишний.

Однако, в любом случае, США будут финансировать украинскую армию. Думаю, что при Трампе в украинскую армию будут вливаться бо́льшие деньги, особенно в свете азербайджано-армянской войны, где не последнюю роль играет Турция. Штаты понимают, что Турцию нужно исключать из НАТО. А вместо Турции в НАТО может оказаться Украина.

И Байдену, кстати, такой вариант тоже абсолютно подходит.

Олег Соскин, директор Института трансформации общества, экономист и политолог, специально для Главреда

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