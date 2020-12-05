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Почему украинцы согласны с тем, что их обманывают на выборах

Андрей Головачев

политический эксперт

5 декабря 2020, 06:48

Политическая культура общества в Украине крайне низка, то политики могут свободно обманывать общество, особо не переживая за последствия.

выборы
В Украине никакой связи между тем, что обещают партии в период предвыборной гонки, и тем, что они потом реально делают, практически нет / УНИАН

Если отбросить частности, то вся политическая история современной Украины представляет собой один трагикомический процесс постоянных обещаний политиков улучшить жизнь украинцев с последующим полным отказом от своих обещаний.

Что только и кто только не обещал украинцам за годы независимости - и побороть коррупцию, и уменьшить налоги, и раскулачить богатых, и помочь бедным, и поднять пенсии, зарплаты учителям, медикам, укрепить гривну, уменьшить тарифы и т.д. В реальности все получалось с точностью до наоборот: коррупция только усиливалась, все политики тотально воровали, налоги только поднимались, уровень жизни только падал, тарифы только повышались, гривна только падала и т.д.

Последними политиками, которые нагло обманули украинцев и отказались исполнять свои обещания стали "Слуги народа" во главе с главным обманщиком Зеленским. Но нет сомнения, что и следующий президент и следующая правящая партия также будут обычными лжецами.

Зададимся простыми вопросами:

  1. Почему все украинские политики нам врут?
  2. Почему украинцы голосуют за политиков, которые врут?
  3. Зачем украинцы вообще ходят на выборы, если их постоянно и нагло обманывают?

Ответы на эти вопросы, как ни странно, дали не политологи, не социологи, не психологи, а экономисты. Причем ответ экономисты дали не очень лицеприятный. Нелицеприятный для самих людей. Все дело в природе человека.

Ответ пришел в 1957 г. от 27-летнего американского экономиста Энтони Даунса, который отбросил лицемерие политэкономистов и социологов и прямо заявил что любой политик, партии, а также избиратели - эгоистические рациональные максимизаторы своей личной выгоды. НИ У КОГО ИЗ НИХ НЕТ И НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ЦЕЛЕЙ УВЕЛИЧЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО БЛАГА. Основа мотивов их поведения - это поиск и максимизация личной выгоды. Это была революция в политологии, совершенная экономистом. Работа Э. Даунса сейчас признана классической.

Читайте такжеЗеленский и команда решили сплясать на всех граблях "папередников"Даунс сразу отверг традиционное пояснение, что партии стремятся победить на выборах, чтобы сформировать свое правительство и проводить политику, направленную на повышение благосостояние общества. Это утопия. Он также отверг и общепринятые представления об избирателях, которые изучают программы партий и стараются голосовать за ту партию, чья программа более всего им подходит. Все это Даунс назвал химерой! Так хотелось бы, чтобы это было, но в эгоистическом мире этого нет.

В своей работе Даунс доказывает, что на самом деле партии - это команды людей, которые стараются прийти к власти, чтобы использовать бюрократический аппарат государства для навязывания обществу своих эгоистических групповых или индивидуальных целей. Политический рынок работает так же, как и товарный рынок. Продавцами на нем являются политики и политические партии, покупателями - избиратели. С помощью рекламной шумихи все политики стремятся продать свой товар, упакованный в красивые обещания и высокопарные фразы о заботе о благе народном. Все обещают побороть коррупцию, понизить тарифы, поднять пенсии, зарплаты бюджетникам, не забыть о науке, о воинах АТО, матерях-одиночках, закончить войну за пару недель и т. д и т. п.

А как действует избиратель? Он действует точно так же эгоистически и рационально. Ни в какие обещания он, конечно, не верит. Дураков нет. Исходя из собственного житейского опыта и своих экономических целей, он прикидывает, какая из политических партий-обманщиков, придя к власти, создаст такие условия, которые ему, избирателю, будут лично более выгодны. Если ему нужно понижение тарифов, то избиратель будет прикидывать, какая партия реально это захочет делать и сможет сделать. Скажем, аферист Рабинович этого точно не сделает, а вот рисковая Тимошенко, возможно, могла бы пойти против воли МВФ и действительно понизить тарифы.

Если избиратель является госслужащим, то он, скорее всего, проголосует за действующую власть, чтобы сохранить свой статус-кво. Кому-то выгодней просто продать свой голос за мешок картошки. Кому-то важна стабильность, кому-то - региональный язык и т. д.

Читайте такжеЕсть ли шанс, что жизнь в Украине в обозримом будущем улучшитсяНо ведь политические партии постоянно обманывают своих избирателей и ничего не выполняют из своих обещаний? Это верно. Это обычное надувательство, которое присутствует и на товарных рынках, где потребителей надувают направо и налево. Избиратель рискует, принимая решение о том, обманет его партия или нет. И чем ниже политическая культура в обществе, тем выше уровень политического надувательства.

Так как политическая культура общества в Украине крайне низка, то политики могут свободно обманывать общество, особо не переживая за последствия. Никакой связи между тем, что обещают партии в период предвыборной гонки, и тем, что они потом реально делают, практически нет. Если вспомнить то, что обещал Порошенко и что он затем реально делал, то можно умереть со смеху. Правда, Петр Алексеевич слишком переборщил, поэтому пролетел мимо второго срока.

А вот в странах развитой демократии такая связь более или менее присутствует, потому что политическая культура общества там довольно высокая. Такое политическое поведение, как в Украине они себе позволить, конечно, не могут. Расплата настанет немедленно.

Политики обманывают своих избирателей равно настолько насколько они им позволяют. Пример Зеленского доказал, что украинцев можно держать за полных лохов. Пока ещё можно.

Петр Порошенко Владимир Зеленский выборы в Украине Андрей Головачев новости Украины
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