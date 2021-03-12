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При Байдене США будут мириться с Москвой за счет Украины

Тарас Загородний
Политический и экономический эксперт
12 марта 2021, 10:09

Трамп, несмотря на обвинения в "пророссийскости", нам очень помог. Демократы же будут налаживать отношения в обход интересов Киева.

Байден, Путин
Джозеф Байден и Владимир Путин / Reuters

Демократы всегда говорят прекрасные слова, "хоть к ране прикладывай", но за этими словами часто не стоят никакие дела.

Например. Санкции, которые ввели из-за аннексии Крыма США, когда при власти был демократ, были никакими. Разворот начался только после того, как на Донбассе сбили малазийский Боинг. Америка при Обаме, как и Евросоюз, ввели эмбарго на поставки Украине оружия и товаров двойного назначения, и это эмбарго сохранялась вплоть до 2017 года, хотя Украина не была под санкциями и не являлась агрессором. Это сделал Обама.

Санкции, которые ввели американцы против России, в долгосрочном периоде, конечно, были болезненными, но при этом россиянам оставили кучу лазеек, которые позволили РФ играться и держать экономику на плаву.

Демократы являются сторонниками подхода "давайте жить дружно". "Перезагрузку" придумал Обама, когда Россия растерзала Грузию в 2008 году. Грубо говоря, он предложил все забыть. А Байден был у него вице-президентом. И я не думаю, что в подходах демократов что-то существенно изменится.

Читайте такжеСеверный поток-2 будет достроен, но на условиях СШАВопреки всем обвинениям Трампа в пророссийскости, именно он дал Украине оружие. За деньги, но дал. Это был существенный сигнал для России: если будет надо, оружие у Украины будет, и его будет много. Это послужило гигантским сдерживающим фактором для Российской Федерации. Именно Трамп на год обеспечил остановку СП-2. Благодаря этому в 2019 году мы смогли подписать контракт о поставке газа, и нам выплатили $2,5 млрд - Германия и Россия поняли, что они не запустят Северный поток-2.

Я пессимистично настроен относительно политики США в отношении Украины при Байдене. Скорее всего, Штаты будут искать союзнических отношений с Европой, а, значит, пойдут на уступки, в первую очередь, Германии. Для Германии наиболее принципиален вопрос Северного потока-2, и она будет его дожимать. За наш счёт.

Яркий пример – последние санкции, введённые из-за за Навального. Они просто смешны. Например, американцы отказались участвовать в каких-либо военных программах с Россией, но они и так в них не участвовали. Также они ввели санкции против путинских "поплічників", ну и что? Ничего реально не сделано.

Скорее всего, Штаты будут пытаться выстраивать отношения с Российской Федерацией в противовес Китаю. Причем делать они это будут мягко.

Трамп активно прессовал Китай, в первую очередь, по экономике. Демократы этого делать не будут, по крайней мере, пока мы не видим таких резких движений. Трамп не боялся поссориться с другими странами, в частности, выставлял счета Германии за НАТО, войска хотел выводить оттуда и переводить в Польшу, потому что она выглядела более надежным союзником.

Кроме того, демократы поддерживают экономику Российской Федерации. Пошел слух, что американцы хотят запретить фрекинг в США, и этот слух поднял цены на нефть и газ в мире. А это дает дополнительные доходы Российской Федерации.

Так что демократы будут нас сдавать. При Байдене мы будем наблюдать продолжение "никакой" политики Обамы. Будут красивые слова и речи в стили Фукуямы. А дел не будет.

новости США Дональд Трамп Джо Байден Энтони Блинкен Тарас Загородний Северный поток-2 новости Украины Камала Харрис
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