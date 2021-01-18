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Причина кризиса в Штатах - вырождение американских элит

Андрей Головачев

политический эксперт

18 января 2021, 06:57

США стали настолько коррумпированным государством, что в её политику вмешиваются все подряд, включая Украину.

Байден,Харрис
Камала Харрис и Джозеф Байден - новые руководители США / Reuters

Последние два избирательных цикла в США выявили новый феномен, который если раньше и присутствовал, то в незначительных размерах. Это масштабное вмешательство в выборы в Америке со стороны различных стран, в первую очередь со стороны России, Китая, Ирана, Северной Кореи, Украины (смешно, но это так!).

Но я убежден, что список стран, прямо вовлеченных в выборы, превышает пару десятков. А если учесть так называемое косвенное влияние, то есть через манипулирование сознанием, то можно сказать что абсолютно все значимые геополитические игроки участвуют в выборах США. Без преувеличения можно сказать, что выборы в США превратились в общепланетарные выборы.

Почему вдруг все стали вмешиваться в выборы в Америке?

Начнем с того, что если явление приобрело массовый характер, то, значит, оно имеет объективные причины. То есть не зависит от воли конкретного политика, а будет иметь место всегда, независимо от того будут ли у власти Си Дзиньпин и Путин или нет. Вмешательство все равно будет.

Каковы эти объективные причины? Перечислим основные.

Потеря преемственности во внешней политике США.

Читайте такжеПосле разрушения демократии в США весь мир ляжет под КитайДо Обамы в Америка наблюдалась определенная преемственность во внешней политике. То есть смена президентов и правящих партий не приводила к заметной смене внешней политики. После Обамы и особенно после Трампа в США стали доминировать два разные и противоположные линии во внешней политике. Например, Трамп считал, что Украина это тотально коррумпированная и нереформируемая страна, нет смысла ею заниматься и лучше передать ее в зону ответственности России, которая должна была бы обеспечить стабильность Украины и безопасность в Европе. Байден и демократы думают совсем иначе. И так по всем остальным вопросам внешней политике. А раз так, то цена вопроса на выборах для всех остальных стран становится очень высокой и они объективно вынуждены вмешиваться в выборы в Америке, чтобы обеспечить выгодный себе вариант.

Таким образом, первая объективная причина - это раскол в самой элите США по поводу роли и места Америки в мире.

Коррумпированность и моральное разложение элиты в США.

К сожалению, Америка вступила в завершающую фазу своего имперского перенапряжения, для которой характерны высокий и всеобъемлющий уровень коррумпированности властной элиты и ее моральное разложение. По этой причине властная элита, почти не стесняясь, торгует национальными интересами. Китай, Иран, Россия, Израиль и др. с легкостью коррумпируют американскую элиту. Это позволяет эффективно влиять на выборы. Например, украинская элита смогла коррумпировать семью Байденов, Манафорта и др. и затем по этой причине была втянута в выборы в Америке.

Есть и другие причины, но эти две самые главные. Они носят объективный характер и завтра они не исчезнут. Поэтому, скорее всего масштабное вмешательство в выборы в США всегда будут иметь место, какими бы карами Америка не грозила нарушителям.

Ну, а то, что сама Америка повсеместно вмешивается в выборы и даже иногда прямо определяет победителя и проигравшего, её, разумеется, не смущает. Не смущает, потому что после распада СССР главными чертами внешней политики США стали высокомерие и нарциссизм.

новости США Андрей Головачев Джозеф Байден Выборы президента США-2020
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