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Реакция Кремля на "Крымскую платформу" - угроза, к которой следует готовиться

Виталий Портников

Публицист, журналист

17 марта 2021, 10:20

Украине стоит ожидать самых резкий действий со стороны РФ, вплоть до провокаций.

Мария Захарова
Заявление Марии Захаровой по "Крымской платформе" должно стать для Украины сигналом к тому, что РФ готова к провокациям.

Заявление Марии Захаровой о том, что Россия воспринимает стратегию деоккупации Крыма, принятую СНБО Украины, а также инициативу "Крымская платформа" как "угрозу" и "посягательство на территориальную целостность РФ", не следует рассматривать исключительно как фигуру речи, стремление произвести впечатление на российскую аудиторию.

Думаю, слова Захаровой – свидетельство того, что в Москве действительно обеспокоились возможным международным резонансом, который могут произвести встречи на уровне "Крымской платформы", и демонстрацией большого количества стран – теперь уже не только на уровне ООН, – не признающих включения Крыма и Севастополя в состав Российской Федерации.

Читайте такжеЦена помощи: как США "впишутся" за Украину и что потребуют взаменИ в Москве решили перейти от игнорирования к запугиванию. Еще недавно российские официальные лица, начиная с президента России Владимира Путина, утверждали, что "вопрос Крыма закрыт", и не обращали никакого внимания ни на соответствующие заявления Генеральной ассамблеи ООН, ни на выступления западных политиков, напоминавших, что цивилизованный мир никогда не признает аннексии Крыма и Севастополя. Это была как бы константа мировой политики – аннексия не признается, а Россия считает Крым частью своей территории и не реагирует на другую точку зрения.

Но теперь, похоже, тон сменился. Теперь заявления о том, что Крым и Севастополь не являются частью Российской Федерации, в Москве стали воспринимать в качестве посягательства на территориальную целостность страны. А от таких заявлений до конкретных действий – ну буквально, думаю, один шаг. Можно возбуждать уголовные дела против отдельных политиков, общественных деятелей, журналистов, которые ставят под сомнение территориальную принадлежность Крыма России. Можно вызывать в российский МИД глав дипломатических представительств стран, которые ставят под сомнение "российский" статус Крыма. Можно вводить против таких стран экономические санкции, например. А ведь участвовать в "Крымской платформе" могут захотеть совсем разные страны, отнюдь не только западные. И готовность Москвы отвечать, в том числе и с помощью экономического давления, может их остановить.

Читайте такжеАннексия Крыма вскрыла всю бездарность ПутинаРоссия вполне может пойти по сербскому пути, в котором Белграду в ряде случаев удалось добиться отзыва решений о признании Косово и установлении дипломатических отношений с ним, настаивая, что участие в "Крымской платформе" может расцениваться как враждебная деятельность против Российской Федерации и ее территориальной целостности – и тем самым ограничить количество стран, которые могли бы присоединиться к платформе уже на этапе инициирования ее деятельности. Ну а стратегия деоккупации Крыма, принятая СНБО, думаю, вполне может пригодиться Кремлю, если возникнет задача военных действий на юге Украины – тогда Путин будет объяснять эти действия предупреждением "агрессии Украины" и необходимостью "защитить Крым".

И в этом тоже не будет ничего нового. И сталинский Советский Союз в Финляндии, и гитлеровская Германия в Польше, и путинская Россия в Грузии всегда "отвечали на провокации", которые, уверен, сами же и устраивали. Именно к такого рода реакции Украине, похоже, и следует готовиться.

В конце концов, Мария Захарова Украину предупредила.

Виталий Портников, журналист, для Крым.Реалии

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