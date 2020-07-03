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Референдум по обнулению - самый большой проигрыш Путина

С этого дня начался обратный отсчет Путина. Он проиграл и он уйдет.

Леонид Гозман

российский политик, президент общероссийского движения "Союз правых сил"

3 июля 2020, 09:49
россия путин конституция обнуление
Путин объявил о победе на референдуме / Reuters

Какой сюрприз – они объявили сокрушительную победу на референдуме. Ровно, практически, те цифры, которые за несколько дней до этого по их же распоряжению обнародовали их придворные социологи. Но эта "победа" - самый большой проигрыш Путина за все двадцать лет его правления, это удар, от которого его система уже не оправится.

Да, победа зафиксирована, но Наполеон, помнится, тоже вошел в Москву.

Я не верю в их цифры. Я уверен, что они лгут. Но главное, никто не верит – поговорите с кем угодно. Все знают, что это вранье. Есть данные опросов на улицах, самодеятельных экзит-полов, есть данные по тем немногим участкам, где наблюдатели стояли насмерть. И они знают, что все знают, что они врут.

Они хотели продемонстрировать "всенародное единство", но вынуждены признать, что более пятой части граждан проголосовали ПРОТИВ – это уже не два процента пятой колонны и иностранных агентов, это значительная часть народа, от имени которого они больше не имеют права говорить. А представьте, сколько же на самом деле проголосовало против них?

Кстати, надо понимать, что те, кто голосовали ЗА, голосовали не за поправки и даже, чаще всего, не за Путина. По старой советской традиции – это был просто акт лояльности, демонстрация того, что ты с властью связываться не хочешь. Но это не значит, что голосовавшие ЗА одобряют эту власть. Многие из них, чувствуя унижение, ненавидят ее еще больше, чем те, кто голосовал ПРОТИВ или просто не стал участвовать в фарсе.

Читайте также"С клыков врага капает ядовитая слюна": пойдет ли Путин войной на УкраинуПутина очень давно не любят, "завяли помидоры" – от откровений всяких дур, что, мол, когда вижу его, испытываю чувство, близкое к оргазму, не осталось и следа. Но и уважать его давно перестали – думаю, переломным был тот момент, когда он поднял пенсионный возраст, но, совсем, как в пандемию, спрятался и ничего не говорил, выставляя вместо себя то Медведева, то кого-нибудь и вовсе никому не известного. Но сейчас, после всей этой жалкой суеты, после всем очевидной истерики его стали презирать. Они не просто нарушали закон, они не просто забыли все приличия – они вели себя жалко. Всем было видно, как смертельно они боятся. Не может быть стабильной власть, которую презирают.

Они могут еще какое-то время продержаться. На Росгвардии – на усилении репрессий, на натравливании людей друг на друга, т.е. на организации погромов – к ним уже, практически открыто призывает государственное телевидение. На усталости и бедности. Но с этого дня начался обратный отсчет. Они проиграли и они уйдут.

После их ухода, в какой бы форме он ни произошел, не все, конечно, автоматически станет хорошо. Будет много проблем, ошибок, глупостей и разочарований. Но это будет уже без них!

Леонид Гозман референдум Владимир Путин новости России
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