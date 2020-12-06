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С 1 января украинцы станут бесправными рабами поставщиков ЖКХ-услуг

Александр Скубченко

глава Жилищного союза Украины

6 декабря 2020, 06:58

Суть новых законов Рады - дать возможность монополиям стричь потребителей и повесить на них всё, что только можно.

тарифы, электричество, счетчик
Суть закона о жилищно-коммунальных услугах - картельный сговор монополистов и ОСББ

В ЖКХ уже - край: приняли закон 2458, которым ещё сильнее усугубили положение бесправных потребителей.

Вся суть закона о жилищно-коммунальных услугах: распределение сфер влияния и денежных потоков между спильнотой ОСББ и монополистами. "Тут бабки с жильцов собираете вы, тут - мы, вы не отвечаете перед жильцами за это, а мы - за это. Государству совать свой нос в то, как мы грабим жильцов, нельзя. В остальном - договоримся сами". Всё. Это краткое содержание закона.

Всё скинуто на потребителей, всё за его деньги. Всё ради монополий, которые не несут никакой ответственности, а виноваты априори те, кто им платят - потребители. О потребителе в законе речи нет. Об их ответственности перед потребителями - тоже. Потребитель - их бесправный раб.

Уже с 1 мая 2021 года потребитель даже понимать не будет, кому, за что и сколько он платит.

Читайте такжеПлатежки украинцев по сравнению с прошлым годом выросли на 4 млрдПомните, как с 1 января этого года разделили тариф на газ на цену самого газа и на абонплату? В момент введения абонплаты расходы на доставку и распределение газа были со старта увеличены в полтора раза. С 1 июля - ещё на 15% и с 1 января 2021 - ещё на 80% увеличивают. При этом растёт и сама цена на газ.

А теперь представьте, что с 1 мая 2021 года будет более 20 платежей. По каждой услуге - новая абонплата. И не только. Бессмысленное дробление услуг на части приведёт к увеличению платежей (более 20 в месяц), к удорожанию услуг (только представьте администрирование каждого платежа) и к увеличению комиссии банков.

А хамское и безмозглое разделение сфер влияния - к безответственности.

О качестве этих услуг речи вообще нет.

Мы даже успевать понять не будем, когда и что там увеличивается. Не говоря о том, за что и кому мы платим.

Потому что закон о выбивании долгов ЖКХ уже одобрен комитетом и Рада его скоро примет. "Плати и не ной! Нет денег? Отдай нам квартиру и вали на улицу".

И ведь Зеленский этот мусор законотворчества подпишет же. И потом вся страна будет ломать ноги в дебрях его несогласованных ни между собой, ни с логикой, ни с здравым смыслом норм.

Читайте такжеУкраинцев еще никогда не грабили так, как при ЗеленскомЧасто читаю, как в Офис Президента лобисты заносят деньги за принятие законов. Мол, этим объясняется личное участие Президента в законотворчестве. Земля, янтарь, игорный бизнес, марихуана...

ЖКХ в этом ряду нет. Потребители не организованные в стране, чтобы скинуться. Зато за монополистами - олигархи, а за спильнотой ОСББ - Сорос.

Если это правда и дело в деньгах, давайте я вам расскажу несколько законных схем в ЖКХ, которые принесут вам миллиарды честных денег, не увеличив при этом бремя потребителей услуг ЖКХ. Бонусом - рейтинг, так как вам спасибо скажут все люди. А вы за это - наплюёте на картельный сговор монополистов и спильноты ОСББ и реформируете жилищную политику и ЖКХ в пользу людей - потребителей услуг ЖКХ, а не как сегодня. А?

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