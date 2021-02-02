Санкции против китайских инвесторов Мотор Сичи: кто заплатит за "банкет"

Введение санкций против китайских инвесторов приближает банкротство "Мотор Сичи" / УНИАН

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО, предусматривающее применение специальных экономических санкций против китайских инвесторов "Мотор Сичи". Это решение вызвало большой резонанс как внутри Украины, так и в зарубежных СМИ. Действия украинской власти, как минимум, непонятны. Страна, которая настойчиво приглашает иностранных инвесторов и реально нуждается в инвестициях, вдруг начинает вводить санкции против тех инвесторов, которые пришли. Чем в действительности было обусловлено такое решение, насколько оно целесообразно, преследует ли оно отстаивание национальных экономических интересов Украины или совершенно иные цели?

Пока что в этой истории вопросов больше, чем ответов, поскольку до сих пор не известны аргументы Киева, послужившие основанием для введения санкций против китайских инвесторов.

Что произошло

После Майдана, когда с весны 2014 года украинское правительство запретило "Мотор Сичи" поставки авиационных двигателей и другой продукции в Россию, у предприятия начались финансовые проблемы, и украинские собственники предприятия, в основном из числа высшего управленческого звена, занялись поиском иностранных инвесторов. И нашли уже в 2015 году – китайскую компанию "Skyrizon" с рядом связанных с ней компаний. Китайцы официально купили акции "Мотор Сичи" у частных акционеров, поскольку это предприятие является открытым акционерным обществом с 1995 года. В конечном счете, они вместе с украинскими компаньонами сконцентрировали в своих руках 80% акций предприятия, что дало им право полного контроля. Китайцы рассчитались за акции, предоставили "Мотор Сичи" 100 миллионов долларов кредита от новых акционеров, взяли обязательство сделать взнос еще на такую же сумму на развитие украинского авиастроения. Привлечение китайских инвесторов шло под контролем украинского правительства, этим проектом занимался один из вице-премьеров.

Читайте такжеУкраинцы оплатят миллиардный иск Китая по Мотор Сичи из своего карманаА с 2017 года что-то пошло не так. Украинская власть вдруг вспомнила, что "Мотор Сич" является стратегическим военным предприятием, что его нельзя передавать иностранцам. Потому были открыты уголовные дела в связи с "державною зрадою", и с апреля 2018 года по обращению следователя СБУ украинский суд арестовал акции китайских инвесторов.

Возможно, для понимания истинных причин блокирования доступа китайских инвесторов к "Мотор Сичи" стоит обратить внимание на визит в Киев в конце августа 2019 года советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона, который достаточно ясно и публично указал украинскому руководству на недопустимость передачи военных технологий Китаю.

Да и в своем недавнем интервью американскому телеканалу, отвечая на вопрос о конфликте вокруг "Мотор Сичи", президент Зеленский прямо заявил для американской аудитории, что китайцы не будут допущены к управлению "Мотор Сичью".

С точки зрения законодательства, не ясно, что значит "президент намерен не допустить покупки контрольного пакета акций". Ведь при этом Зеленский не говорит, что китайцы поступили не по закону или нарушили какие-то нормы. 31 января 2021 года, когда было назначено собрание новых акционеров с целью назначения нового менеджмента и наблюдательного совета "Мотор Сичи", украинские спецслужбы воспрепятствовали его проведению, заявив, что предотвратили рейдерский захват предприятия.

В декабре 2020 года китайская сторона, недовольная тем, что ее не допускают к управлению предприятием, обратилась в международный арбитраж и предъявила Украине иск на 3,5 миллиарда долларов. Похоже, что правильнее всего будет дождаться решения арбитража, который установит, кто прав, кто виноват. Если с Украины будут взысканы эти огромные деньги, будет очевидно, что она виновна в нарушении своих обязательств по защите иностранных инвестиций.

"Прогиб" перед США

Объяснить такое поведения украинской власти, к сожалению, можно только политическими, а точнее геополитическими причинами. Украина, скорее всего, в конфликте с китайскими инвесторами отстаивает геополитические интересы США.

Американцы, объявившие Китай своим геополитическим противником №1, прилагают серьезные усилия, чтобы воспрепятствовать дальнейшему промышленному прогрессу Китая, особенно в таких критически важных областях как авиастроение, производство авиационных двигателей и т.д.

Однако если это так – если украинское руководство действует в интересах третьей стороны, а не Украины, и при этом готово к огромным экономическим потерям нашего государства, оно обязано заручиться гарантиями американцев, что в случае проигрыша арбитража 3,5 миллиарда долларов платить будет не Украина, а США. Собственно, как и любые другие издержки, связанные с вероятным (это установит суд) односторонним отказом Украины от выполнения своих обязательств в связи с продажей акций китайским инвесторам…

Читайте такжеКитай скоро выкупит Украину у АмерикиМежду Киевом и Вашингтоном должно быть достигнуто соглашение о том, что, если Украина действует в интересах американцев, то Штаты должны покрыть Украине абсолютно все издержки и обеспечить другие условия, например, разместить заказы у "Мотор Сичи" для американской авиационной промышленности. Тем более, что, по неофициальным данным, "Мотор Сич" должна была получить крупный контракт на поставки авиационных двигателей для авиастроительной промышленности Китая.

Кто заплатит за "банкет"

"Мотор Сич" сегодня – в непростом положении. После начала конфликта с Россией предприятие утратило крупнейший рынок для продажи авиационных двигателей – российский рынок. Теперь оно не может поставлять в Россию ни двигатели для самолетов и вертолетов, ни двигатели для крылатых ракет и другую продукцию. После того, как этот рынок закрылся, предприятие оказалось перед угрозой возможного уже в недалеком будущем банкротства. И ситуация с введением санкций против китайских инвесторов приближает это банкротство.

Так что, если уж украинское руководство решило пойти на конфликт с Китаем (а частные китайские инвесторы почти всегда действуют под контролем китайского государства, и особенно – в стратегических вопросах, как конфликт вокруг "Мотор Сичи"), то это – вопрос большой политики.

Если международный арбитраж установит, что Украина действует не в правовом поле, может возникнуть конфликт с Китаем, что крайне невыгодно. Ведь Китай сегодня – главный экономический партнер Украины, и именно с ним у нас наибольшие обороты и по экспорту, и по импорту. Торговля с Китаем у Украины почти в четыре раза больше, чем с США.

В такой ситуации сложно будет рассчитывать на привлечение других крупных инвестиций и кредитов из Китая, а также эффективное развитие двусторонних отношений. Тогда экономические потери и упущенные возможности будут колоссальны. Потому так важно понять, за чей счет будет этот "банкет", как видит это украинская власть, кто покроет вероятные потери Украины.

Министр иностранных дел Кулеба заявил, что "ситуация вокруг "Мотор Сичи" не влияет на инвестиционный климат в Украине". Но такое заявление больше похоже на заклинание, чем на глубокое понимание происходящего.

Китайское правительство, со своей стороны, пока не делало громких публичных заявлений по ситуации вокруг "Мотор Сичи". Но китайская дипломатия далеко не всегда публична, но всегда очень внимательна. И почти всегда эффективна.

Так что в интересах Украины публично раскрыть все обстоятельства, связанные с конфликтом с китайскими инвесторами "Мотор Сичи", провести переговоры с китайской стороной, включая инвесторов и китайское правительство, достичь соглашения, не доводя дело до рассмотрения в международном арбитраже. И провести внутреннее расследование всех обстоятельств возникновения этого конфликта с привлечением к ответственности украинских должностных лиц в случае установления их вины.

Виктор Суслов, Заслуженный экономист Украины, экс-министр экономики Украины, специально для Главреда