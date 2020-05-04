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Ситуация катастрофическая: почему врачи выходят на протесты

Олег Панасенко

Глава Свободного профсоюза медицинских работников Украины

4 мая 2020, 06:54публикуется на языке оригинала

Медреформу надо отменять. Иначе большинство людей скоро потеряют доступ к любой медицинской помощи.

Медики получили копеечные зарплаты и жалуются на отсутствие обеспечения со стороны государства

Медики начинают протестовать в разных городах по всей стране. А после окончания карантина они планируют массовые протесты, потому что ситуация с медицинской отраслью плачевная, а для населения Украины, которое может остаться без любой медицинской помощи – угрожающая.

То, что творится с туберкулезной службой, психиатрической службой и экстренной помощью, полное недофинансирование, те нереальные и слишком низкие тарифы, которые определила НСЗУ, просто разрушают отрасль. Зарплаты врачей сейчас не дотягивают даже до минимальных, несмотря на то, что лечебные учреждения уже вынужденно сокращают своих сотрудников. Так, например, под угрозу сокращения попала и скорая медицинская помощь во всех регионах страны – встал вопрос о сокращении бригад скорой помощи в районных центрах, так как в крупных городах еще умудряются находить минимальные дотации на зарплату сотрудникам.

Эпидемия коронавируса только все усугубила. И первыми под удар попадают именно медики, которые приезжают на вызовы по высокой температуре и подозрения на пневмонии, причем у многих из тех, к кому они приезжают, позже подтверждают коронавирус. И выходит, что они первыми принимают удар на себя. Но их обеспечение, как и до коронавируса, оставляет желать лучшего и лежит на плечах меценатов, волонтеров и самих медиков, которым самим приходится шить себе маски, потому как ситуация катастрофическая. Например, один респиратор на троих – на врача, медсестру и санитарку.

Читайте такжеБедные просто вымрут: почему медреформа - неприкрытый геноцид украинцевГосударство до сих пор, несмотря на публичные убеждения, ничем медиков не обеспечило – ни лекарствами, ни средствами индивидуальной защиты. Вместо этого мы видим закупки втридорога защитных костюмов из Китая. И это в тот момент, когда люди вынуждены искать средства, чтобы выжить, потому что людям наврали, что их зарплата будет такой же, как в Европе. Люди получили мизерные авансы и проснулись от глубокой спячки и вранья.

Такого унижения больше никто терпеть не захочет. Сегодня забрать у человека рабочее место – это все равно, что обречь его на смерть. И клятву Гиппократа придумали для того, чтобы держать медиков в узде и заставить их работать за копеечную зарплату.

Когда предыдущая власть принимала геноцидный закон "О государственных финансовых гарантиях", то есть так называемую медицинскую реформу, медики предупреждали о том, что по сути будет создан коррупционный орган, который заберет себе все деньги на здравоохранение, который никто не сможет контролировать. Но главное, предупреждали о том, что у этого органа на медицину всей страны не хватит денег и это приведет к тому, что бюджетные и коммунальные лечебные учреждения будут обанкрочены и разрушены. И все это будет в угоду частного медицинского бизнеса. Но по данным ООН, в Украине 60% населения живет за чертой бедности. То есть сразу эти люди потеряют доступ к любой медицинской помощи.

Читайте такжеОперация "Утилизация": медреформа уничтожит 70% больниц в УкраинеЭто бессовестное отношение к медицинским работникам – их выставляют сплошь коррупционерами. И скоро возможна такая ситуация, когда человек, даже с деньгами придет в больницу и не застанет там врача, потому что кого-то выгонят, а кто-то уйдет сам и искать себе либо работу медика за рубежом, либо вообще в другой сфере.

Так что ничего хорошего нас в ближайшее время не ожидает. Посмотрим, хватит ли ума и политической воли у Зеленского отменить эту реформу и смогут ли они и дальше оставаться государственными чиновниками и отстаивать интересы людей, которые за них голосовали.

Олег Панасенко, глава Свободного профсоюза медицинских работников Украины, специально для Главреда

новости Украины протесты медреформа коронавирус Национальная служба здоровья Украины
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